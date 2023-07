i Autor: KMP w Siedlcach Uderzył w naczepę cofającej ciężarówki, jego auto dachowało. Koszmarny wypadek pod Siedlcami

Straszne

Do przerażającego wypadku doszło w czwartek, 13 lipca, w miejscowości Dąbrówka-Ług w pow. siedleckim. 46-latek kierujący mazdą wjechał w tył ciężarówki, która cofała na jednej z posesji. Auto mężczyzn dachowało. 46-latek trafił do szpitala. Jak się okazało, nie dość że był pijany, to jeszcze nie miał prawa jazdy.