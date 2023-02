Warszawa, Białołęka. Bandaż zaczął wracać jej w skórę. 81-latka potrzebowała natychmiastowej pomocy

Zgłoszenie, które otrzymali strażnicy miejscy, dotyczyło chorej 81-latki. Kobieta potrzebowała natychmiastowej pomocy. Na miejsce, przy ul. Orneckiej, ruszyli ratownicy – st. insp. Dorota Widłak i mł. insp. Konrad Tański.

W drewnianej altance funkcjonariusze zastali cierpiącą 81-letnią seniorkę. Kobieta miała gigantyczne problemy ze zdrowiem. Jak się okazało, cierpi na niedrożność naczyniową, puchną jej nogi i ma arytmię.

– Aktualnie najbardziej dokuczliwa jest niegojąca się i wrzodziejąca rana lewego podudzia, na której założony był stary opatrunek, który zaczynał już wrastać w tkanki. Dzięki fachowej pomocy mojego partnera z patrolu, sprawnie przeprowadziliśmy dość nieprzyjemną dla pacjenta procedurę – mówiła st. insp. Dorota Widłak.

Ratownicy bardzo delikatnie zdjęli z jej podudzia zanieczyszczone bandaże, oczyścili i zdezynfekowali ranę, a następnie założyli świeży opatrunek.

Funkcjonariusze nie przestali jednak na samej pomocy doraźnej, skontaktowali się również z lokalnym oddziałem Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie dowiedzieli się o urlopie przydzielonej do opieki nad seniorką pielęgniarki środowiskowej. Strażnicy miejscy zapowiedzieli, że do czasu jej powrotu do pracy sami będą monitorować stan zdrowia emerytki.