Utrudnienia w metrze w Warszawie i zamknięte stacje. ZTM uruchamia dodatkowe autobusy

Od 17 do 25 października metro M2 będzie kursowało na trasie Bródno - Księcia Janusza.

Stacje Bemowo i Ulrychów zostaną wyłączone z ruchu pasażerskiego.

ZTM uruchomi dodatkowe kursy autobusów i wydłuży trasy wybranych linii.

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Metro M2 na skróconej trasie. Te stacje będą zamknięte

Utrudnienia rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę, z 16 na 17 października, i potrwają do nocy z niedzieli na poniedziałek, z 25 na 26 października. W tym czasie pociągi drugiej linii metra będą kursowały między Bródnem a stacją Księcia Janusza. Pasażerowie nie skorzystają ze stacji Bemowo i Ulrychów.

Powodem są prace związane z połączeniem nowego odcinka metra z istniejącą siecią. Na Bemowie kończy się budowa trzech kolejnych stacji: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Zanim pasażerowie będą mogli z nich korzystać, trzeba przeprowadzić testy systemów i sprawdzić działanie urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczny ruch pociągów.

Zmiany w komunikacji. Autobusy pojadą częściej

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował rozwiązania dla osób, które na co dzień korzystają z zamkniętych stacji. Trasy autobusów linii 149, 177, 714, 719, 729 i 743 zostaną wydłużone do przystanków przy stacji metra Księcia Janusza.

Dodatkowe kursy na trasie Nowe Bemowo - Metro Księcia Janusza zapewni linia 184. Częściej niż zwykle będą kursowały również autobusy linii 249. Na trasę linii 149 wyjadą autobusy przegubowe, a w nocy uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii N43.

Nowe stacje metra na Bemowie coraz bliżej

Prace na zachodnim odcinku drugiej linii metra zmierzają ku końcowi. W nowym roku pasażerowie mają zyskać dostęp do trzech nowych stacji. Lazurowa powstaje w rejonie skrzyżowania Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej, a Karolin w pobliżu skrzyżowania Połczyńskiej i Sochaczewskiej.

Za stacją Karolin powstają również podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Zanim jednak nowy odcinek zostanie udostępniony pasażerom, konieczne jest zakończenie połączenia z istniejącą linią i przeprowadzenie testów.