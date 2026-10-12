„Mamo, za 10 minut będę w domu”. 13-letnia Roksana zniknęła bez śladu. Rodzice błagają o pomoc

Miała wrócić za 10 minut. Telefon nagle zamilkł

13-letnia Roksana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października. Dziewczynka wyszła z mieszkania przy ulicy Raszyńskiej na warszawskiej Ochocie. Powiedziała rodzicom, że idzie odwiedzić mieszkającą niedaleko koleżankę. Nic nie zapowiadało dramatu, który rozegrał się kilka godzin później.

Około godziny 20.40 rodzice sprawdzili aplikację lokalizującą telefon córki. Okazało się, że urządzenie znajduje się w okolicach Bulwarów Wiślanych, daleko od miejsca, w którym nastolatka miała przebywać. Zaniepokojeni natychmiast do niej zadzwonili.

Roksana zapewniła, że wraca do domu i będzie na miejscu za 10 minut. Jednak dziewczynka nie pojawiła się o umówionej porze. O godzinie 21 rodzice ponownie próbowali się z nią skontaktować. Tym razem telefon był już wyłączony. Od tamtej pory kontakt z 13-latką się urwał.

„Roksanko, córeczko, umieramy z niepokoju”

Rodzice dziewczynki przeżywają prawdziwy koszmar. Jak podkreślają, córka nigdy wcześniej nie znikała bez uprzedzenia, nie zrywała kontaktu z bliskimi ani nie sprawiała problemów wychowawczych. Jej zachowanie jest dla nich zupełnie niezrozumiałe. W internecie opublikowali przejmujący apel.

Roksanko, córeczko, umieramy z niepokoju. Błagamy, jeśli to czytasz, daj nam jakikolwiek znak życia. Nie wiemy już, gdzie szukać i kogo pytać. Jesteś dla nas wszystkim. Kochający Cię rodzice – czytamy w dramatycznym wpisie opublikowanym przez profil „Gdziekolwiek jesteś”.

Policja szuka 13-letniej Roksany. Każda informacja jest ważna

Zaginięciem dziewczynki zajmują się funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Policjanci sprawdzają wszystkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanej.

Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane – przekazuje asp. Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie.

Roksana ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie, proste włosy w kolorze ciemnego blondu oraz zielone oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem, szare spodnie i białe buty sportowe. Miała przy sobie niewielką szarą torebkę.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, są proszone o kontakt – apeluje asp. Małgorzata Gębczyńska.

Każdy, kto widział Roksanę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, pod numerami 47 723 93 50, 47 723 93 51 lub 47 723 93 43. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.