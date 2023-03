Zamkną tunel pod Ursynowem. Chodzi o bezpieczeństwo. Wiemy kiedy

Tunel POW pod Ursynowem będzie zamknięty

Drogowcy znów muszą zamknąć tunel POW pod Ursynowem. Co tym razem będą sprawdzali drogowcy? - W tym tygodniu będziemy sprawdzać poprawność działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w tunelu. Testy przeprowadzimy w nocy i będą wymagały kilkukrotnego wstrzymania ruchu na ok. kwadrans. To element rutynowych działań zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Przeprowadziliśmy już przeglądy i testy m. in. takich urządzeń jak czujniki dymu, oświetlenie ewakuacyjne, wentylacja. Regularnie czyściliśmy kamery wykrywające zdarzenia na pasach ruchu. Większość prac, które wykonaliśmy w tunelu ograniczyły się do zajęcia najwyżej dwóch pasów ruchu. Teraz, będziemy musieli na chwilę wyłączyć tunel z użytku – przekazała w poniedziałek (6 marca) Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Jak dowiadujemy się z komunikatu zamieszczonego na stronie urzędu, prace planowane są na dwie noce: 7/8 i 8/9 marca w godz. między północą a 4 nad ranem. - Tunel będziemy zamykać kilkakrotnie na 10 – 15 min i po przeprowadzeniu pomiarów otwierać – informuje Tarnowska.