Uzbrojona banda napadła pracujących Ukraińców. Wtargnęli do sklepu i grozili śmiercią

W Warszawie doszło do ataku na obywateli Ukrainy w sklepie na Targówku.

Dwóch mężczyzn, używając przedmiotu przypominającego broń i kastetu, groziło Ukraińcom śmiercią i znieważało ich na tle narodowościowym.

Napastnicy zostali szybko zatrzymani przez policję, a grozi im do 15 lat więzienia.

Banda napadła na Ukraińców w Warszawie. Grozili bronią i kastetem

Ukraińcy w sklepie przy ul. Wyszogrodzkiej na Targówku zostali zaatakowani przez uzbrojonych napastników. Na miejscu na mundurowych oczekiwało trzech obcokrajowców - dwóch pracowników i ich znajomy klient. Zrelacjonowali oni sytuację z udziałem dwóch agresywnych mężczyzn. Z ich oświadczeń wynikało, że mężczyźni, po zakupie alkoholu zaczęli wyzywać ich ze względu na ich narodowość. Jeden z nich, wyjął przedmiot przypominający broń i pokazał obsłudze sklepu, po czym zaatakował klienta i wyszedł. Pracownicy natychmiast zareagowali i wypchnęli jego kolegę ze sklepu. Ten jednak po chwili wrócił z kastetem w dłoni i groził im śmiercią. Zabrał z półki kilka produktów i wyszedł. Zaatakowani mężczyźni od razu wezwali służby.

Napastnicy zatrzymani – grozi im do 15 lat więzienia

Kryminalni znaleźli wykorzystując monitoring namierzyli napastników. Wkrótce do akcji ruszył policyjny pies tropiący, który wywęszył podejrzanych w jednym z mieszkań przy tej samej ulicy. To 34- i 42-latek. Obydwaj już wcześniej byli dobrze znani organom ścigania, a ich kartoteka "opływa w doświadczenie".

- Przy 34-latku policjanci znaleźli przedmiot przypominający broń palną, przy jego 42-letnim koledze - kastet. Obaj byli pijani. W tym samym lokalu, mundurowi zatrzymali też 28-latka, przy którym znaleźli narkotyki - relacjonuje nadkom. Paulina Onyszko. - Prokurator prowadzący śledztwo przedstawił im zarzuty znieważenia i kierowania gróźb karalnych na tle narodowościowym wobec obywateli Ukrainy, nawoływania do nienawiści oraz dokonania rozboju. Grozi im za to kara nawet 15 lat więzienia - dodała policjantka.