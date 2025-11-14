Atak nożem na taksówkarza pod Warszawą. Trafił do szpitala. Zatrzymano 18-latka

W Milanówku pod Warszawą doszło do brutalnego ataku nożem na taksówkarza.

Ranny kierowca trafił do szpitala, a policja zatrzymała 18-letniego napastnika.

Co doprowadziło do tego wstrząsającego zdarzenia i jakie są dalsze losy poszkodowanego?

Milanówek. Taksówkarz w szpitalu po ataku z użyciem noża

Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 listopada. Na ulicy Zachodniej w Milanówku kierujący taksówką został zaatakowany w trakcie przejazdu. Jak wynika z pierwszych ustaleń, został zraniony nożem przez pasażera siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu, informuje portal Miejski Reporter. Mężczyzna ze względu na otrzymane obrażenia został w trybie pilnym przetransportowany do pobliskiego szpitala, gdzie lekarze objęli go profesjonalną opieką. Do tej pory nie wiadomo, czy jego życie jest zagrożone.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i materiał dowodowy, które pomogą wyjaśnić dokładny przebieg tragicznej nocy.

Zadał taksówkarzowi 8 ciosów nożem. Brutalny atak w czasie kursu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policjanci zatrzymali podejrzanego 18-latka

Jak przekazała nam asp. sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, policjantom udało się zatrzymać podejrzanego o dokonanie ataku na taksówkarza. To 18-letni obywatel Polski. Został zakuty w kajdanki i przewieziony do komendy, a funkcjonariusze wykonują z nim pierwsze czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn ataku. Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do tego, że młody mężczyzna dopuścił się brutalnego czynu.

Czytaj też: Bestialski atak na taksówkarza. 19-latek dźgał go nożem. Zapadł wyrok

Czytaj też: Od stłuczki do rozboju. W Warszawie kierowca Jeepa dusił i okradł taksówkarza

Czytaj też: Pobili taksówkarza, bo zwrócił im uwagę. 22-latka i 24-latek mogą trafić za kraty