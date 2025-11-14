Atak nożem na taksówkarza pod Warszawą. Trafił do szpitala. Zatrzymano 18-latka

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-14 13:17

W nocy z środy na czwartek w Milanówku pod Warszawą doszło do brutalnego ataku z użyciem noża. Ranny został kierowca taksówki, obywatel Polski, który na sygnale został przewieziony do szpitala. Niedługo po zdarzeniu policjanci z Grodziska Mazowieckiego zatrzymali podejrzanego 18-latka.

Lekarze z Zielonej Góry uratowali 9-latka po rzadkim udarze mózgu. Zaryzykowaliśmy, ale się udało!

i

Autor: Foremniakowski Tylna część białej karetki pogotowia z napisem "AMBULANS" w kolorze czerwonym i niebieskim sygnałem świetlnym na dachu. Na szybie widać naklejki Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zdjęcie ilustruje temat ratowania życia, o którym przeczytasz na Poradnik Zdrowie.
  • W Milanówku pod Warszawą doszło do brutalnego ataku nożem na taksówkarza.
  • Ranny kierowca trafił do szpitala, a policja zatrzymała 18-letniego napastnika.
  • Co doprowadziło do tego wstrząsającego zdarzenia i jakie są dalsze losy poszkodowanego?

Milanówek. Taksówkarz w szpitalu po ataku z użyciem noża

Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 listopada. Na ulicy Zachodniej w Milanówku kierujący taksówką został zaatakowany w trakcie przejazdu. Jak wynika z pierwszych ustaleń, został zraniony nożem przez pasażera siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu, informuje portal Miejski Reporter. Mężczyzna ze względu na otrzymane obrażenia został w trybie pilnym przetransportowany do pobliskiego szpitala, gdzie lekarze objęli go profesjonalną opieką. Do tej pory nie wiadomo, czy jego życie jest zagrożone.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i materiał dowodowy, które pomogą wyjaśnić dokładny przebieg tragicznej nocy. 

Policjanci zatrzymali podejrzanego 18-latka

Jak przekazała nam asp. sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, policjantom udało się zatrzymać podejrzanego o dokonanie ataku na taksówkarza. To 18-letni obywatel Polski. Został zakuty w kajdanki i przewieziony do komendy, a funkcjonariusze wykonują z nim pierwsze czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn ataku. Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do tego, że młody mężczyzna dopuścił się brutalnego czynu.

