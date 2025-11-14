Potężna kraksa na S2. Po zderzeniu trzech pojazdów dwie osoby ranne

Na trasie S2 w Warszawie doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów, powodując znaczne utrudnienia w ruchu.

Dwie osoby zostały ranne, a zdarzenie spowodowała kierująca Skodą, która najechała na Land Rovera Żandarmerii Wojskowej.

Kierowcy muszą liczyć się z gigantycznymi korkami. Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i jakie są zalecane objazdy!

Wypadek na trasie S2

Około godziny 10 na trasie S2 między węzłami Konotopa a Opacz, doszło do zderzenia trzech pojazdów. Najwyraźniej kierująca zastępczą skodą nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzyła w tył land rovera należącego do Żandarmerii Wojskowej, który wcześniej przyhamował, informuje Miejski Reporter. Siła uderzenia była na tyle duża, że skoda z kolei uderzyła w citroena. Samochody zablokowały większość jezdni.

Dwie osoby w szpitalu

W wyniku karambolu ranne zostały dwie osoby - w tym żołnierz - które zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Gigantyczne korki na S2 w kierunku Warszawy

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu na trasie S2 i w jej okolicach. Jak donosi portal, "korek w kierunku Ursynowa sięgał autostrady A2 w rejonie Pruszkowa oraz drogi ekspresowej S8 w rejonie węzła Zachód". Kierowcy jadący w stronę południowej części Warszawy muszą liczyć się ze znacznym wydłużeniem czasu przejazdu. Po zakończeniu czynności służb i usunięciu rozbitych pojazdów z jezdni ruch na trasie S2 ma zostać stopniowo przywrócony.