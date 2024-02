Warszawa. Uzbrojony 13-latek rozbił mu pałką głowę. „Za to że jesteś gejem”

Sprawę opisała szczegółowo „Gazeta Wyborcza”. Dmitry spotkał się ze swoim przyjacielem w tramwaju na Pradze. Na powitanie pocałował go w policzek. Uważnie przyglądało im się dwóch młodych chłopców.

W Śródmieściu przesiedli się do tramwaju jadącego w stronę Mokotowa. Wysiadając przy Parku Dreszera Dmitry zauważył tych samych chłopców, pomyślał jednak, że to przypadek. Gdy razem ze swoim kolegą wchodzili do budynku basenu Warszawianka doszło do ataku. Chłopiec podbiegł i uderzył go pałką w tył głowy. Dmitry poczuł tępy ból i padł na ziemię. Krwawiła mu głowa. Jego przyjaciel zaczął gonić napastników. Jednego z nich zdołał złapać, pomogli mu świadkowie. Złapany miał mu powiedzieć, że zaatakował, bo „jesteście gejami”.

Na miejscu po kilku minutach zjawiła się policja. Okazało się, że napastnik ma 13-lat. Przyjechała po niego matka. Z opisu wynika, że wyglądał jak skinhead: wojskowe buty, ogolona na łyso głowa i szelki. Teraz o jego losie zadecyduje sąd rodzinny.

Osoby o homoseksualnej orientacji często spotykają się w Polsce z agresją. O sprawie hejtu wobec pary gejów z Warszawy pisaliśmy w 2020 roku. Więcej przeczytasz TUTAJ.