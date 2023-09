i Autor: policja Warszawa. Z nożem i pałką napadli na kierowcę opla. Trzej bandyci w rękach policji

Warszawa. Z nożem i pałką napadli na kierowcę opla. Trzej bandyci w rękach policji

Szok, trzej bandyci napadli na kierowcę opla i chcieli zabrać mu 2 tysiące złotych. Wdarli się do jego samochodu i pobili pałką teleskopową. Do napadu doszło w weekend na Pradze-Południe. Jeden z nich miał do tego nóż! Policjanci szybko zatrzymali sprawców. 21-, 19 i 17-latek staną teraz przed sądem.