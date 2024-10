W tych dzielnicach Warszawy mieszka najwięcej ludzi! Duże zaskoczenie

Spis treści

Warszawa niczym magnes! Chętnych do zamieszkania w stolicy nie brakuje

Warszawa jako stolica Polski przyciąga do siebie tysiące, a w zasadzie miliony! Turyści chętnie odwiedzają miasto i czerpią z niego energię, której dzięki wielu atrakcjom jest naprawdę sporo. Metropolia ma także ciekawą historię, a tę można poznać w lokalnych muzeach i galeriach sztuki.

Nie zapominajmy również o istotnym fakcie, a mianowicie o tym, iż to dla wielu miasto przyszłości. To właśnie tam na studia chętnie wybierają się młodzi obywatele, którzy są na początku ścieżki do wielkiej kariery. To wszystko sprawia, że Warszawa może pochwalić się ogromną liczbą ludności. O jakich jednak konkretnie wartościach mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dzielnice Warszawy: które są najludniejsze? Najnowszy raport zaskakuje!

Dzielnic w Warszawie mamy łącznie 18, więc stosunkowo sporo. Poniżej dla przypomnienia oraz przejrzystości przedstawiamy ich całą listę w kolejności alfabetycznej:

Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz.

Gdzie jednak mieszka najwięcej osób? Z pewnością wielu twierdzi, iż Śródmieście to region z największą liczbą ludności, lecz zgodnie z najnowszym raportem z badania telemetrycznego liczby mieszkańców Warszawy okazuje się, iż najliczniej zamieszkaną dzielnicą jest Mokotów! Jeśli jesteście ciekawi konkretnych danych, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.