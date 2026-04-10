W Warszawie zawyje syrena alarmowa. Jest ważny komunikat do mieszkańców

W Warszawie zawyje syrena alarmowa - ratusz zapowiada testy (poniedziałek, 13 kwietnia 2026)

Jak wynika ze skierowanego do Warszawiaków komunikatu, który w piątek opublikował ratusz, w poniedziałek, 13 kwietnia odbędą się testy techniczne syreny alarmowej zlokalizowanej na budynku Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (Wola, ul. Młynarska 43/45). Ćwiczenia będą prowadzone w godz. 11:00-15:00.

"W trakcie testów kilkukrotnie wyemitowany może zostać sygnał dźwiękowy ciągły lub modulowany. Wszystkie uruchomione sygnały będą wyłącznie testowe i służą sprawdzeniu sprawności systemu" - zaznaczyli urzędnicy.

Mieszkańcy powinni zachować spokój - to tylko ćwiczenia

Dodali przy tym, że słysząc dźwięk syren, mieszkańcy powinni zachować spokój i nie traktować wycia jako sygnału ostrzegawczego. Nie muszą też podejmować żadnych konkretnych działań. Warto bowiem przypomnieć, że tego typu testy są niezbędnym elementem funkcjonowania miejskich systemów bezpieczeństwa. Pozwalają nie tylko sprawdzić stan techniczny urządzeń, ale także upewnić się, że sygnał alarmowy jest odpowiednio słyszalny w różnych częściach dzielnicy. Regularne próby umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych usterek i ich usunięcie, zanim system będzie potrzebny w realnej sytuacji zagrożenia.

Równie istotny jest aspekt edukacyjny. Dzięki takim działaniom mieszkańcy oswajają się z dźwiękiem syren i uczą się odróżniać testy od faktycznych alarmów. W sytuacji kryzysowej - czy to związanej z zagrożeniem pogodowym, awarią infrastruktury czy innym niebezpieczeństwem - sprawnie działający system ostrzegania może znacząco skrócić czas reakcji i zwiększyć poziom bezpieczeństwa całej społeczności.

