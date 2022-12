Chciała zostawić partnera. 49-latek groził kobiecie, że ją zabije

Warszawa, Targówek. Mężczyzna groził swojej partnerce, że ją zabije. Przestraszone 35-latka wezwała policję

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Patrol miał udać się na ul. Zamiejską do jednego z mieszkania. Po przyjeździe na miejsce, w lokalu zastali zgłaszająca, zapłakaną 35-latkę.

– Przestraszona kobieta wyjaśniła, że mężczyzna z którym od pół roku była w związku, na jej decyzję o rozstaniu zareagował agresywnie, zaatakował ją, krzyczał na nią i zagroził jej śmiercią. 35-latka wierzyła, że partner z "przeszłością" kryminalną może spełnić swoje groźby, bała się o swoje życie – przekazywała kom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

Kobieta zdecydowała się złożyć oficjalne zawiadomienie przeciwko agresywnego 49-latka. Ze względu na złe samopoczucie 35-latki, policjanci przetransportowali kobietę do szpitala na konsultacje. Tam, doszło do spotkania funkcjonariuszy z 49-latkiem. Ten, próbował zmylić stróżów prawa podając im fałszywe dane podczas legitymowania. Gdy rzucił się do ucieczki, mundurowi szybko go obezwładnili i zatrzymali.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 49-latka. Grożą mu dwa lata więzienia

– Okazało się, że 49-latek jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu celem ustalenia miejsca pobytu, zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do tamtejszej Komendy Miejskiej Policji oraz przez Prokuraturę Rejonową w Płońsku na podstawie zarządzenia o ustalenie miejsca pobytu do celów prawnych – dodała policjantka z Pragi.

We wtorek 27 grudnia mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec 35-latki. Za to przestępstwo grożą mu nawet dwa lata więzienia.