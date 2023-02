W Warszawie urodziły się bliźnięta, które przyciągają uwagę! Jak to się stało, że mają inny kolor skóry?!

Warszawa. Dramatyczny wypadek samochodu. W środku były dzieci

Do wypadku natychmiast ruszyły służby ratunkowe: pogotowie ratunkowe i strażacy. Przyjechała też policja. - Zdarzenie miało miejsce na wysokości ul. Fletniowej 43 o godz. 11:39. Kierująca pojazdem marki renault oraz dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat zostały zabrane do szpitala – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Służby nie przekazują informacji o stanie zdrowia rannych osób. Nie wiemy też na razie jak doszło do tego dramatu. Kierująca była trzeźwa i wbrew początkowym doniesieniom posiada ważne prawo jazdy. Na oficjalne ustalenia trzeba będzie poczekać.

Przerażający wypadek na Białołęce

Kilka dni wcześniej w Warszawie doszło do innego dramatycznego zdarzenia. W niedzielę, 12 lutego, chwilę po godzinie 18 na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ul. Płochocińskiej osobowe audi potrąciło pieszą. Siła uderzenia była ogromna. Kobieta przechodząca po pasach została odrzucona na ponad 10 metrów dalej.