Warszawa inwestuje w komunikację. Szykują się ogromne zmiany i wielki przetarg

Ktoś przywiązał psa łańcuchem do torów. "Na jego uwolnienie miał 8 minut". Policja poszukuje sprawcy

sprzedawcy vs. najemca

Pożar kamienicy w centrum Warszawy. Jedna osoba ciężko poparzona. Wlała to do kominka

Nowe tramwaje dla Warszawy. Stolica planuje zakup 160 sztuk. To jeden z największych przetargów w Europie

Warszawa inwestuje w tramwaje. W ubiegłym roku uruchomiono nowe trasy i przystanki, w tym na Kasprzaka, Sielce i do Wilanowa. Rozpoczęto także budowę tramwaju do Dworca Zachodniego. Na 2025 rok zaplanowano budowę 1 km nowych torów na Rakowieckiej oraz 800-metrowej trasy na Stegny.

Te wszystkie inwestycje to jednak dopiero początek. Aby polepszyć funkcjonowanie komunikacji miejskiej stolica planuje zakupić nowe tramwaje.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Tramwaj do Wilanowa to HIT! Mieszkańcy pokochali to połączenie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Łącznie Warszawa zakupi 160 nowych tramwajów: 64 tramwaje jednokierunkowe i 96 tramwajów dwukierunkowych. Będą musiały spełnić kilka warunków: mieć 33 metry długości i być wieloczłonowe. Składy jednokierunkowe pomieszczą 230 osób, a przy maksymalnym obłożeniu 288 pasażerów, z kolei dwukierunkowe 235 osób, przy maksymalnym obłożeniu do 295 pasażerów. Przewiduje się także 42 i 56 miejsc siedzących.

- Trwa proces składania ofert. Już widzimy, że zainteresowanie jest ogromne. To będzie jeden z większych przetargów, jeśli chodzi o liczbę tramwajów przewidzianych w opcji, w tej części Europy. Co oznacza zażartą walkę między producentami tramwajów. Musimy się liczyć z tym, że procedury przetargowe przeciągną się na wiele miesięcy - przyznał Konrad Niklewicz, zaznaczając, że Tramwaje Warszawskie chcą podpisać umowę do końca roku.

Pozostałe inwestycje tramwajowe zaplanowane w Warszawie na 2025 rok:

torowisko na wiadukcie przy Arkadii

torowisko w ul. Słomińskiego

torowisko w ul. Grójeckiej

Zielona Marszałkowska (odc. Widok – Królewska)

rozjazdy na pl. Bankowym

torowisko na odcinku Królewska – Senatorska

torowisko w węźle pl. Zawiszy

przejazd al. Niepodległości – al. Armii Ludowej

wymiana wybranych zwrotnic na pętli PKP Służewiec, w węźle al.

Niepodległości / Nowowiejska (wlot zachodni), pl. Zbawiciela, Metro Młociny,

Wiatraczna, Kercelak

torowisko i rozjazdy na Kieleckiej i Wołoskiej

torowisko w ciągu Młynarskiej i Obozowej

torowisko na skrzyżowaniu Andersa i Stawki

torowisko na skrzyżowaniu Targowa i 11 Listopada

torowisko w rejonie pętli Nowe Bemowo i ul. Piastów Śląskich

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.