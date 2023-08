Warszawa, Ochota. Brutalna napaść na 17-latka. Nożownik złapany i już z zarzutami

Koszmar rozegrał się przed północą, 18 sierpnia na ul. Grójeckiej w Warszawie. Strażnicy miejscy pomogli nastolatkowi, którzy został brutalnie zaatakowany nożem. 17-latek nie chciał oddać pieniędzy dwóm zbirom i został dźgnięty nożem w brzuch.

− Poszkodowany był bardzo poważnie ranny w brzuch. Zszokowany powtarzał, że nie chce umierać. Strażnicy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, policję, a sami przystąpili do udzielania pomocy rannemu. Założyli opatrunek by zatamować krwotok. Chłopak opadał z sił. Na szczęście karetka przyjechała szybko i zabrała go do szpitala − przekazała Straż Miejska.

Jak słyszymy od policji, jeden z agresorów został zatrzymany. To 16-latek. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci u mieszczenia go w ośrodku wychowawczym.

Rana brzucha, z którą do szpitala został przetransportowany 17-latek, okazała się powierzchowna. Nie doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Funkcjonariusze ustalili również personalia drugiego chłopaka. Został przesłuchany i nie usłyszał zarzutów.