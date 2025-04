Warszawa: Lamborghini Gallardo w ogniu na trasie S79! Luksusowa fura spłonęła

Warszawa: Pożar Lamborghini na S79. Luksusowe auto spłonęło

Do zdarzenia doszło około godziny 22 na trasie ekspresowej S79 przy warszawskim Lotnisku Chopina. Kierowca Lamborghini oraz przypadkowi świadkowie jako pierwsi rozpoczęli akcję gaśniczą, co umożliwiło opanowanie ognia w jego początkowej fazie. Po chwili na miejsce przybył zastęp straży pożarnej, który przejął dalsze działania ratownicze. Strażacy dokładnie dogasili ogień i wykorzystali kamerę termowizyjną, by upewnić się, że nie ma żadnych ukrytych zarzewi ognia. Z powodu pożaru Lamborghini dwa pasy trasy S79 były zablokowane, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Po zakończeniu akcji gaśniczej ruch został przywrócony.

Okazało się, że przyczyną pożaru Lamborghini Gallardo była awaria silnika. Z pojazdu zaczął wyciekać olej bezpośrednio na rozgrzany układ wydechowy, co doprowadziło do zapłonu.

