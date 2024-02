Garwolin. 19-latka przyniosła do szpitala martwego noworodka. Usłyszała zarzut zabójstwa

Trudno uwierzyć, że tak młodzi ludzie mogli wykazać się zupełną bezwzględnością. Strażnicy miejscy patrolujący w niedzielny poranek okolice Dworca Wschodniego zauważyli policjantów zatrzymujących dwóch nastolatków. - yli to sprawcy brutalnego napadu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Napastnicy pobili taksówkarza i dokonali dewastacji jego pojazdu. Kierowca dostał kilka ciosów w twarz kastetem. Miał rozbite czoło, nos i usta. Mocno krwawił. Strażnicy udzielając wsparcia policjantom, dowiedzieli się, że sprawców pobicia było więcej – informuje stołęczna straż miejska.

Po chwili do funkcjonariuszy podszedł świadek pobicia. - oinformował, że brało w nim udział jeszcze trzech młodych mężczyzn, którzy oddalili się przejściem pod torami w stronę ulicy Kijowskiej. Zabraliśmy świadka do radiowozu i ruszyliśmy na poszukiwania. W pewnej chwili mężczyzna wskazał na trzy osoby, siedzące na ławce przy dworcu. Świadek rozpoznał je od razu – mówią strażnicy, którzy dokonali ujęcia młodych bandytów.

Patrol od razu zatrzymał wszystkich trzech. Okazało się, że nie są ze stolicy. Przyjechali do Warszawy z Sochaczewa, Grójca i Żyrardowa. Nie wiemy dlaczego nastolatkowie pobili kierowcę. Ich dalszym losem zajmą się sądy.

