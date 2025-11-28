Warszawa: Ogromne utrudnienia na Targówku! Czy wiesz, jak ominąć remont w ten weekend?

Ulica Odrowąża zostanie zamknięta na weekend z powodu remontu, co spowoduje poważne utrudnienia w ruchu.

Targówek. Ulica Odrowąża zamknięta. Czego możesz się spodziewać?

Ulica Odrowąża zostanie zamknięta na weekend z powodu remontu, co spowoduje poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego, a autobusy zmienią trasy. Remont obejmie jezdnię ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba, na odcinku od ulicy Budowlanej aż do samego ronda. Prace rozpoczną się w piątek, 28 listopada, o 22 i potrwają do poniedziałku, 1 grudnia, do 4 rano. Oznacza to brak przejazdu przez cały weekend.

Wyznaczone objazdy dla kierowców

Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego. Z ulicy Wysockiego, na skrzyżowaniu z Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty, będzie można skręcić w prawo z jednego pasa lub w lewo z dwóch pasów. Z ulicy Budowlanej nie będzie możliwości wjazdu na Odrowąża, a z Matki Teresy z Kalkuty ruch tylko w prawo.

Dojazd do posesji

Zakaz wjazdu w ulicę Odrowąża z Wysockiego nie dotyczy dojazdu do posesji oraz ulicy Pożarowej. Mieszkańcy będą mogli korzystać z jednego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu z Pożarową możliwy będzie skręt w prawo lub zawrócenie. Wyjazd z Pożarowej będzie możliwy wyłącznie w lewo, w stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Bezpośrednio za skrzyżowaniem z Pożarową, prosto ulicą Odrowąża, pojadą jedynie mieszkańcy posesji Odrowąża 3B, 9, 11, 13 oraz dojeżdżający do stacji benzynowej. Skrzyżowanie z ulicą Staniewicką będzie całkowicie zamknięte, a dojazd do niej będzie możliwy wyłącznie ulicą Pożarową.

Komunikacja miejska i co dalej?

Autobusy nocne linii N14 i N64 w kierunku Dworca Centralnego pojadą zmienionymi trasami: z ulicy Łojewskiej przez Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego, a następnie wrócą na swoje stałe trasy. Tramwaje będą kursować bez zmian. Zarząd Dróg Miejskich planuje, jeśli pogoda pozwoli, wyremontować całą jezdnię ulicy Odrowąża w stronę ronda Żaba jeszcze w tym roku. Nowy asfalt zostanie ułożony na siatkach wzmacniających, co ma zwiększyć jego trwałość i zapobiec pęknięciom. Drugi etap robót zapowiadany jest na następny weekend, 5,8 grudnia.

