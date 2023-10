Seryjny podpalacz grasował na Pradze! Ma na sumieniu 9 pożarów

i Autor: policja Warszawa. Podpalacz grasował na Pradze! Ma na sumieniu 9 pożarów

mk 17:39

Podpalacz na Pradze! Kryminalnie zatrzymali 38-latka, który prawdopodobnie odpowiada za serię pożarów na terenie dzielnicy. Według mundurowych to on stoi m.in. za podpaleniem we wrześniu kontenerów i okna zabytkowej kamienicy przy ul. Inżynierskiej. Łączne straty, jakich się dopuścił to aż 80 tysięcy złotych.