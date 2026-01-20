Warszawa: Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów! Ponad dwie godziny opóźnienia

- W Warszawie wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu pociągów SKM i KM.
- Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM, aby ułatwić podróżowanie mieszkańcom.
- Sprawdź, jak ominąć kolejowe problemy i dotrzeć do celu alternatywnymi środkami transportu.
Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM – co się dzieje na stacji Warszawa Rakowiec?
Warszawa po raz kolejny w ostatnich dniach stanęła w obliczu poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Awaria w obrębie stacji Warszawa Rakowiec spowodowała, że kursowanie pociągów SKM i KM jest znacznie utrudnione. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach jazdy. Kolejarze starają się minimalizować skutki awarii, jednak sytuacja jest dynamiczna i wymaga od podróżnych elastyczności. Jak widzimy na Portalu Pasażera (stan na godz. 7) pociąg SKM Sulejówek Miłosna -Warszawa Lotnisko Chopina ma już ponad dwie godziny opóźnienia.
W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) oraz Koleje Mazowieckie (KM) wprowadziły wzajemne honorowanie biletów. Oznacza to, że pasażerowie z biletami KM mogą korzystać z wybranych linii tramwajowych, autobusowych i metra, a posiadacze biletów ZTM mogą podróżować pociągami KM na określonych trasach. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie przemieszczania się po mieście w czasie trwania utrudnień.
Jak ominąć paraliż na torach? Alternatywne trasy
W związku z utrudnieniami w kursowaniu pociągów, warto rozważyć alternatywne środki transportu. Pasażerowie mogą skorzystać z następujących linii:
Tramwaje:
- Linia 1: P+R al. Krakowska – Dw. Gdański
- Linia 4: Wyścigi – Centrum
- Linia 7: Banacha – Dw. Wschodni (Kijowska)
- Linia 9: P+R al. Krakowska – Rondo Waszyngtona
- Linia 10: Wyścigi – PKP Wola (Kasprzaka)
- Linia 17: PKP Służewiec – Rondo „Radosława”
- Linia 18: PKP Służewiec – Rondo Starzyńskiego
- Linia 31: PKP Służewiec – Metro Wierzbno
- Autobusy:Linie 709 i 727 na całej trasie (1 i 2 strefa biletowa)
- Metro:Linia M1: Metro Wilanowska – Dw. Gdański
- Linia M2: Młynów – Stadion Narodowy
- SKM:Linie S2, S3: Warszawa Służewiec – Warszawa Wschodnia
- Linie S4, S40: Piaseczno – Warszawa Gdańska
Pasażerowie powinni pamiętać o posiadaniu ważnego biletu oraz o zapoznaniu się z aktualnymi komunikatami dotyczącymi zmian w kursowaniu pociągów i autobusów.