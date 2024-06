Warszawa przygotowuje się na najgorsze. Ile osób schroni się w Warszawie w razie wojny? Trzaskowski podał liczbę

Rząd pracuje nad nową ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dziś ma uzyskać od Rady Warszawy absolutorium. To znaczy, że radni rozliczą go z zarządzania miastem przez ostatni rok. I tego dnia prezydent postanowił opowiedzieć o szczegółach przygotowań Warszawy do najgorszego. Częściowo te szczegóły już są znane. Z przeprowadzonego przez miasto audytu wynika, że wszyscy mieszkańcy stolicy mogą liczyć na miejsce schronienia.

- W momencie zagrożenia jesteśmy w stanie pomieścić pod ziemią około trzech milionów ludzi. Mamy 7 milionów metrów kwadratowych takich miejsc pod ziemią. A więc wszystkim warszawiakom takie miejsce przypadnie, przyjmując średnio 2 mkw na osobę – zapowiedział Trzaskowski. Chodzi o stacje metra, piwnice bloków, czy schrony pod dawnymi budynkami urzędów – np. na Bemowie czy Targówku. Tam są „miejsca schronienia”, nie „schrony”, bo dziś nie ma przepisów, które określałaby, czym od strony technicznej jest schron. W hucie na Bielanach schron z czasów PRL to dziś muzeum. Niewykluczone, że w czasie zagrożenia będzie mógł pełnić swoją pierwotną funkcję. - Potrzebujemy podstawy prawnej, w której jasno te kwestie zostaną określone. Jesteśmy gotowi, żeby współpracować z rządem – powiedział prezydent Warszawy.

W ramach pakietu projektów pod hasłem „Warszawa chroni” znajdzie się też m.in. mapa magazynów, w których zabezpieczone będą woda, żywność i maszyny oraz sprzęt, potrzebny w czasie wojny, choćby do odgruzowania ulic, a więc koparki, spychacze, łopaty itd. W Wawrze ma powstać magazyn rezerw strategicznych Warszawy, gdzie zgromadzony byłyby np. agregaty prądotwórcze. Ratusz ma też organizować szkolenia dla mieszkańców, urzędników i różnych grup zawodowych z zachowań na wypadek kryzysu, choćby z udzielania pierwszej pomocy.

Rada Warszawy ma przyznać pieniądze na realizację projektu. Na początek będzie to 3 mln zł z ogólnego budżetu na szkolenia i inwestycje, 6 mln zł dla zakładu monitoringu miasta i 53 mln zł dla MPWiK na zabezpieczenie ujęć wody do 2026 roku.