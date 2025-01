Uzbrojony po zęby 24-latek napadł na stację benzynową. Wcześniej groził kobiecie, że ją zastrzeli

Warszawa. 24-latek zatrzymany za serię rozbojów z bronią

24-latek został zatrzymany w związku z serią rozbojów na terenie Warszawy i okolic.

Wszystko zaczęło się 25 grudnia 2024 roku na ul. Przy Agorze 28 w Warszawie mężczyzna wdarł się do zaparkowanego BMW. Kierowca na chwilę opuścił pojazd, by pójść do bankomatu i zostawił córkę w środku. Napastnik groził, że ją zastrzeli, jeśli dziewczyna nie wysiądzie. Poszkodowana posłuchała.

Rozbójnik pojechał skradzionym samochodem na stację benzynową w miejscowości Mościska. Tam porzucił auto i sterroryzował pracownika przedmiotem przypominającym broń, po czym uciekł.

Grozi mu 20 lat więzienia

Kilka dni później w jednym ze sklepów w Śródmieściu doszło do rozboju. Po sprawdzeniu nagrań monitoringu śledczy nie mieli wątpliwości - to ten sam sprawca. W poniedziałek namierzyli go na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Nowy Świat w Warszawie. Wsiadł do autobusu, a patrol pojechał za nim. Gdy zorientował się, że jest śledzony, rzucił się do ucieczki.

Mundurowi byli szybsi. Podczas zatrzymania 24-latek odrzucił przedmiot przypominający broń palną, który został zabezpieczony przez pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostyscznego Policji w Warszawie, a następnie przekazany do policyjnego laboratorium. Ponadto przy 24-latku wywiadowcy znaleźli dwa noże, młotek do wybijania szyb oraz kominiarkę.

Mężczyzna wcześniej był notowany za oszustwo, kradzież, kradzież rozbójniczą i zniszczenie mienia, z czego za ostatnie przewinienie był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Teraz usłyszał zarzuty dokonania dwóch rozbojów, w tym jednego przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu, a także naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony. Został aresztowany na trzy miesiące i grozi mu do 20 lat więzienia.