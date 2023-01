Warszawa w samobójczym kryzysie. Przerażające statystyki policji

Zatrważające dane policji

Aktywiści złożyli w styczniu do komend wojewódzkich policji oraz komendy głównej wnioski o dostęp do informacji publicznej. To, co dostali mrozi krew w żyłach! W całej Polsce liczba przypadków prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia wynosi 2031. Liczba prób samobójczych, które niestety zakończyły się zgonem wynosi sumarycznie 150 przypadków. Te dane to suma informacji z komend wojewódzkich, ponieważ Komenda Główna Policji nie udzieliła na ten temat informacji. - Powiedzieli, że to wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności. Zapytałem więc o jakie czynności chodzi, skoro inne komendy nie miały takiej potrzeby. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi – skomentował w rozmowie z „Super Expressem”, aktywista Dominik Kuc.

W warszawie najwięcej zgonów

Przerażające statystyki zostały podzielone na obszary kraju. W Warszawie w ubiegłym roku doszło do aż 83 prób samobójczych u osób do 18 roku życia, z czego aż 19 zakończyło się tragicznie. To największa liczba ze wszystkich województw. Poza stolicą, na Mazowszu aż 71 dzieci próbowało odebrać sobie życie. 9 z tych prób zakończyła się tragicznie. - Przyczyn jest kilka. Mieliśmy okres pandemii, która w znaczącym stopniu pogłębiła izolację społeczną u młodych ludzi. Już wtedy eksperci mówili, że aż o 1/3 wzrosła liczba przypadków depresji i stanów lękowych u dzieci i młodzieży. Druga sprawa to wojna w Ukrainie, która też napędza skalę stanów lękowych. A trzecia to problemy w szkole, mobbing, problemy w domu i niestety zaburzenia psychiczne – powiedział Dominik Kuc.

Zgodnie z danymi z jednostek policji, najmłodsze osoby targające się na swoje życie były w przedziale wiekowym 7-12 lat.