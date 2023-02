Dwie osobówki wleciały na tory. Pojazdy zablokowały ruch tramwajów

Zderzenie dwóch osobówek na warszawskiej Woli. Auta zablokowały ruch tramwajów

Mieszkańcy pobliskich bloków przy ul. Wolskiej zostali zerwani na równe nogi. Chwile po godzinie 17 przy Forcie Wola doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, marki kia i seat.

– Jak podkreślają świadkowie, seat jechał buspasem, a kia zmieniała swój pas ruchu, doszło do zderzenia. Auta wpadły na torowisko. Jeden z pojazdów ściął sygnalizator świetlny – mówił fotoreporter, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

Skontaktowaliśmy się z Komendą Stołeczną Policji, podkom. Małgorzata Wersocka potwierdziła nam to zdarzenie. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 17:23. Na ul. Wolskiej doszło do zderzenia kii z seatem. W wyniku zderzenia pojazdy trafiły na torowisko. Ruch tramwajów w kierunku centrum został wstrzymany. Brak rannych. Kierowcy zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi – powiedziała policjantka.

Ze strony Warszawskiego Transportu Publicznego dowiadujemy się, że trzy linie tramwajowe zostały skierowane na objazdy.

– Linia 11 i 26 w kierunku plac Narutowicza / Gocławek … – Powstańców Śląskich – Radiowa -Dywizjonu 303 – Młynarska – Obozowa – aleja Solidarności. Linia 78 w kierunku Żerań FSO … – Górczewska – Powstańców Śląskich – Radiowa -Dywizjonu 303 – Młynarska – Obozowa – Wolska – czytamy w komunikacie.