i Autor: Tadeusz Mróz, Przemysław Szyszka/Super Express, Shutterstock wybuch w Komendzie Głównej Policji. Komendant Jarosław Szymczyk trafił do szpitala

TAJEMNICZA SPRAWA

Warszawa. Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Komendant Jarosław Szymczyk w szpitalu!

plis 11:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hałas dobywający się z KGP zbudził mieszkańców w okolicy! W środę (14 grudnia) z samego rana doszło do tajemniczego wybuchu w policyjnym budynku. Według wstępnych informacji doszło do zawalenia sufitu na parterze budynku. Jak ustalili reporterzy RMF FM, szef policji trafił do szpitala. Co tam się stało?