Warszawa: Zapłacił za przejazd taksówką fałszywymi dolarami! 17-latek w rękach policji

Troje młodych ludzi wsiadło o północy do taksówki. Kierowca nie przypuszczał, że padnie ofiarą oszustwa. - Młody mężczyzna zajął miejsce obok kierowcy, natomiast za nim usiadł inny mężczyzna wraz z młodą kobietą. Para porozumiewała się w języku angielskim, podczas gdy mężczyzna obok kierowcy pozostawał milczący. Po dojechaniu pod wskazany adres, para wysiadła z samochodu i przekazała kierowcy, że nie są z Polski i mogą jedynie zapłacić gotówką. Młody mężczyzna podał kierowcy banknot 100 USD. Kierowca wydał resztę w złotówkach, po czym odjechał. Niestety, okazało się, że banknot był tylko bardzo dobrą imitacją oryginalnego, a nie legalnym środkiem płatniczym – wyjaśnia podkom. Ewa Kołdys z policji.

Kierowca zorientował się, że został oszukany dopiero, gdy zaczął przeliczać pieniądze. Od razu powiadomił o tym policję. Kryminalni bardzo szybko ustalili sprawcę i go zatrzymali. - Podczas przesłuchania sprawca przyznał się do winy, twierdząc, że dostał te fałszywe pieniądze od przypadkowych znajomych podczas jednej z imprez. Smutnym jest to, że dopiero po zatrzymaniu uświadomił sobie, że takie postępowanie to przestępstwo. Mamy jednak nadzieję, że ten incydent posłuży mu jako nauka na przyszłość – mówi podkom. Kołdys.