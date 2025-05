i Autor: Shutterstock (2)

Niedawno wyszła na wolność

Warszawa: Złodziejka z Woli wpadła przez zabawki! Grozi jej 5 lat więzienia

Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Jak się okazało, łupem sprawczyni padały... klocki. Kobieta usłyszała już zarzuty, a za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Co skłoniło ją do kradzieży zabawek i jakie były okoliczności zatrzymania?