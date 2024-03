Warszawiacy mają dostać prezent na Wielkanoc. Zajączek przyniesie im… nowe miejsce do spacerów

Niewiarygodne, co stało się za plecami dziennikarki w Polsat News. Wszystko szło na żywo!

- Chcielibyśmy, żeby było to przed świętami, ma być piękna pogoda, w sam raz na spacery. Niemniej jest to duża inwestycja, musi zostać sprawdzona i odebrana przez nadzór budowlany. Czekamy na pozwolenie na użytkowanie, więc konkretnej daty na razie nie podamy – mówi nam rzeczniczka ratusza Monika Beuth. Jak słyszymy w ratuszu, nie będzie to wielka feta z okazji otwarcia.

- Na fetę przyjdzie czas po świętach – potwierdza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tuż przed Wielkanocą warszawiacy zajęci będą przygotowaniami do rodzinnych spotkań, ale zapewne w sobotę czy niedzielę po świątecznym śniadaniu – jeśli urzędnicy dotrzymają obietnicy - będą mogli ruszyć na pierwszy spacer nowym mostem, który łączy Śródmieście z Pragą-Północ i obejrzeć panoramę Warszawy ze środka Wisły z punktu widokowego na kładce.

Pierwszy tłum już przeszedł, a nawet przebiegł, przez ten most już 7 marca. Wówczas – jeszcze w odblaskowych kamizelkach – piesi mieli okazję przetestować nawierzchnię. Za kilka dni kamizelki do spacerowania konieczne nie będą.

Pierwszy taki most w Warszawie

To pierwsza przeprawa w Warszawie przeznaczona wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Od początku krytykowana jednak za to, że nie zostały tam wyznaczone specjalne pasy dla jednych i drugich. Rolkarze, rowerzyści i użytkownicy hulajnóg będą więc przemykać slalomem między spacerowiczami, co może powodować niebezpieczne sytuacje. Mamy jednak nadzieję, że takich „przepychanek” będzie niewiele. I czekamy na potwierdzenie terminu otwarcia.

Kładka pieszo-rowerowa coraz bliżej! Tak budują nową przeprawę przez Wisłę