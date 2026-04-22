Warszawskie Linie Turystyczne powracają! Sprawdź atrakcje na sezon 2026

Warszawskie Linie Turystyczne 2026. Data startu nowego sezonu w stolicy

Zbliżający się długi weekend majowy przyniesie wznowienie popularnej atrakcji w Warszawie. Zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni od dawna wykazują ogromne zainteresowanie tą wyjątkową formą zwiedzania miasta, która z każdym rokiem przyciąga tłumy entuzjastów.

"Już 1 maja na ulice wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy, ruszy kolejka wąskotorowa, a Wisła ponownie ożyje dzięki promom łączącym brzegi, rejsom do Serocka i długo wyczekiwanemu statkowi Kopernik. To jednak nie koniec atrakcji. Na miłośników WLT, Warszawiaków i gości czeka wiele miłych niespodzianek" - podkreślili przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.

Zabytkowe tramwaje i autobusy w Warszawie. Dokładne trasy oraz harmonogram kursowania

W ramach Warszawskich Linii Turystycznych pasażerów zabiorą zabytkowe tramwaje i autobusy na liniach: 36, 100 oraz T. Pierwsza z nich połączy Metro Marymont z Placem Narutowicza, jadąc ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, Marszałkowską, Nowowiejską oraz Filtrową. Pasażerowie skorzystają z tych przejazdów od 1 maja do 21 czerwca oraz między 29 sierpnia a 20 września we wszystkie weekendy, dni świąteczne, a dodatkowo także w piątek 5 czerwca. W tych terminach składy będą pojawiać się na przystankach co trzydzieści minut. Z kolei w szczycie sezonu urlopowego, od 27 czerwca do 28 sierpnia, linia 36 pojedzie codziennie - w tygodniu raz na godzinę, a w weekendy co pół godziny, zawsze między 12:00 a 20:00.

Trasa linii T rozpocznie się na Placu Narutowicza, po czym poprowadzi przez: Filtrową, Nowowiejską, Marszałkowską, Andersa i Międzyparkową do Mostu Gdańskiego. Następnie wagony przejadą ulicami: Jagiellońską, Ratuszową, Targową, 11 Listopada, Stalową, Środkową, Wileńską i Czynszową, wracając Stalową, Targową, Al. "Solidarności", Marszałkowską, Nowowiejską i Filtrową do punktu startowego. Te konkretne przejazdy zaplanowano wyłącznie w weekendy od 27 czerwca do 31 sierpnia, z częstotliwością kursowania co trzy kwadranse, pomiędzy godziną 12:00 a 18:00.

Turyści z pewnością docenią trasę autobusu 100, zaczynającą się przy Dworcu Centralnym. Pojazdy pojadą ulicami: Plater, Świętokrzyską, Prostą, Towarową, Okopową, Anielewicza, Świętojerską, Bonifraterską, Konwiktorską, Sanguszki i Wybrzeże Gdańskim. Dalsza część trasy obejmie: Al. "Solidarności", Targową, Kłopotowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego, Książęcą, Al. Ujazdowskie, Bagatelę, Pl. Unii Lubelskiej, Marszałkowską, Koszykową i Chałubińskiego, powracając pod dworzec. Inaugurację wyznaczono na 1 maja, a kursy będą realizowane do 20 września, obejmując weekendy, święta oraz 5 czerwca, w godzinach 12:00-18:00 co 45 minut. Natomiast podczas letnich wakacji częstotliwość wzrośnie do dwóch kursów na godzinę.

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązywać będą wszystkie bilety ZTM.

Promy rzeczne wracają na Wisłę. Bezpłatne przeprawy dla Warszawiaków i turystów

Wiosenno-letnia aura sprzyja podróżom po wodzie, dlatego na początku maja powrócą promy łączące lewy i prawy brzeg Wisły. Organizatorzy wyznaczyli trzy stałe punkty takich przepraw:

prom Słonka W1 połączy Saską Kępę z Cyplem Czerniakowskim,

prom Pliszka W2 przetransportuje chętnych pomiędzy Stadionem Narodowym a Mostem Poniatowskiego,

prom W3 zapewni komunikację między ZOO a Podzamczem w pobliżu fontann.

Te wodne trasy będą dostępne w dni świąteczne oraz weekendy od maja do końca czerwca, a następnie we wrześniu, z uwzględnieniem dodatkowego dnia 4 czerwca. W samym środku lata, czyli w lipcu i sierpniu mieszkańcy przeprawią się przez rzekę każdego dnia tygodnia, co ważne - całkowicie bezpłatnie.

Rejs statkiem z Warszawy do Serocka

Osoby poszukujące bardziej rozbudowanych form wypoczynku na wodzie będą mogły wyruszyć statkiem z żerańskiej przystani w dłuższą podróż w kierunku Serocka.

"Zefir zabiera na pokład ok. 80 pasażerów. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (ok. 2 godziny), a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpoczyna się o godz. 9:00 z przystani przy Kanale Żerańskim, o godzinie 12:30 przybija do brzegu a Serocku, by o 14:30 wyruszyć do Warszawy, gdzie dopływa ok. godziny 18:00" - przekazali przedstawiciele ZTM.

Wyprawy tego typu zaplanowano na wszystkie weekendy i święta począwszy od początku maja aż do 20 września, a w sezonie wakacyjnym dojdą do tego również piątki. Zainteresowani taką formą relaksu mogą nabyć odpowiednie wejściówki drogą internetową lub w wybrane dni w Punkcie Obsługi Pasażerów Dworzec Wileński.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa. Wyjątkowa atrakcja Warszawskich Linii Turystycznych

Program przygotowany przez stolicę uwzględnia również wycieczki Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wąskotorową. Inauguracja nastąpi 1 maja, a kursy będą realizowane w każdą kolejną sobotę aż do 19 września. Start zaplanowano punktualnie o godzinie 14:00 ze stacji początkowej zlokalizowanej w Piasecznie.

"Pociąg przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tam pasażerowie mają czas dla siebie" - poinformował ZTM.

Taka wyprawa to propozycja na około cztery godziny aktywnego spędzania czasu z dala od zgiełku miasta. Aby ułatwić podróżnym dotarcie do miejsca startu, uruchomiona zostanie zabytkowa linia autobusowa 51, wyruszającą około 13:00 z okolic stacji metra Politechnika. Alternatywą pozostaje skorzystanie ze zwykłych połączeń, na przykład autobusu 727, a same wejściówki można zakupić online lub - w razie braku wyprzedania miejsc - w kasie biletowej na peronie w Piasecznie w dniu wycieczki.

