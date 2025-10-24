Biedronki azjatyckie szukają ciepłych miejsc, by przetrwać zimę — często wchodzą do domów przez okna.

Gatunek ten potrafi gryźć, co odróżnia go od rodzimych biedronek.

Ugryzienia mogą powodować alergie, podrażnienia skóry i duszności.

Ciało biedronki azjatyckiej ma 5–8 mm długości i owalny kształt.

Ich ubarwienie jest różnorodne — od żółtego po czarne, z różną liczbą kropek.

Leśnicy apelują, by nie dotykać owadów gołymi rękami i usuwać je ostrożnie.

W Nadleśnictwie Drewnica w ostatnich dniach zaobserwowano prawdziwą inwazję biedronek azjatyckich. Jak przekazali pracownicy nadleśnictwa, owady masowo pojawiły się w okolicach biura, szukając schronienia przed zbliżającą się zimą.

Biedronki azjatyckie, znane także jako arlekiny lub harlekiny, właśnie o tej porze roku wychodzą z ukrycia. Zaczynają intensywnie poszukiwać miejsc, w których mogą bezpiecznie przezimować. Najczęściej chowają się w szczelinach, szparach czy pod elewacją budynków. Niestety, bardzo często dostają się też do domów przez okna, co w ostatnich dniach staje się coraz częstszym problemem mieszkańców regionu.

Groźne dla ludzi

W przeciwieństwie do znanych wszystkim, rodzimych biedronek, odmiana azjatycka może być niebezpieczna. Potrafi gryźć, a jej ugryzienia mogą powodować reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, a w niektórych przypadkach nawet problemy z oddychaniem. To właśnie odróżnia ją od naszych tradycyjnych biedronek, które są całkowicie nieszkodliwe. - Samica biedronki arlekin w ciągu całego swojego życia może znieść nawet do 4 tys. jaj!!!! Arlekiny są inwazyjne i stanowią zagrożenie dla rodzimych biedronek. Mogą ugryźć też ludzi, a te ugryzienia mogą wywoływać alergię. By się przed nimi uchronić, uszczelnij okna i drzwi, warto zabezpieczyć je siatką. Można użyć mentolu lub kamfory - to je odstrasza - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Jak rozpoznać biedronkę azjatycką?

Owady te mają charakterystyczny, nieco bardziej owalny kształt niż ich europejskie kuzynki. Długość ich ciała wynosi zazwyczaj od 5 do 8 milimetrów. Kolor może być bardzo zróżnicowany — od żółtego, przez pomarańczowy, aż po czarny. Niektóre osobniki mają nawet 23 kropki, inne natomiast nie mają ich wcale. Leśnicy apelują, by w przypadku pojawienia się biedronek azjatyckich w domach, nie panikować, ale też nie próbować ich dotykać gołymi rękami. Najlepiej delikatnie zebrać je do pojemnika i wynieść na zewnątrz.

