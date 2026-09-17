Pogoda w Warszawie: 18-20 września

Początek weekendu w Warszawie zapowiada się dość pogodnie, choć niebo nie zawsze będzie bezchmurne. Największa zmiana w aurze czeka mieszkańców w niedzielę, kiedy to pojawią się opady deszczu i wzrośnie prędkość wiatru. Najcieplejszym dniem weekendu okaże się piątek, a najchłodniejszym sobota, choć różnice w temperaturach maksymalnych nie będą duże i utrzymają się na poziomie około 21-22 stopni Celsjusza.

Pochmurny, ale ciepły piątek

Weekend rozpocznie się 18 września dniem z dużym zachmurzeniem. Mimo braku słońca, będzie to najcieplejszy moment weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 22 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 3 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów.

Sobota pod znakiem słońca

Zupełnie inna aura czeka Warszawę w sobotę, 19 września. Niebo będzie bezchmurne, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu, choć odczuwalna różnica będzie niewielka. Temperatura maksymalna sięgnie około 21 stopni, a minimalna spadnie do około 12 stopni. Wiatr pozostanie słaby, a deszcz nie jest prognozowany.

Niedziela przyniesie zmianę i deszcz

Pogodowe pogorszenie nadejdzie w niedzielę, 20 września. Na niebo wrócą chmury, a wraz z nimi pojawią się opady deszczu, których suma wyniesie około 2 mm. Zmieni się też wiatr, który przybierze na sile do około 4 m/s. Temperatury pozostaną na przyjemnym poziomie – w dzień termometry wskażą około 21 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie 14 stopni.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Słoneczna i bezdeszczowa sobota to idealny moment na dłuższe spacery po parkach czy nad rzeką. Przyjemne temperatury będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Z kolei pochmurny, ale suchy piątek można wykorzystać na załatwienie spraw na mieście. Niedziela, ze względu na prognozowane opady deszczu i silniejszy wiatr, może skłonić do wyboru miejsc pod dachem, takich jak galerie, muzea czy kina.

Dane pogodowe: OpenWeather