Weekendowa pogoda w Warszawie ma jeden słabszy moment. To może pokrzyżować plany

Redakcja se.pl
2026-09-17 8:38

Najbliższy weekend, 18-20 września, przyniesie mieszkańcom Warszawy zmienną aurę. Chociaż temperatury będą dość przyjemne, to pogoda wyraźnie się pogorszy pod koniec weekendu. Po słonecznej sobocie nadejdzie deszczowa niedziela, która może wpłynąć na plany spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Warszawie: 18-20 września

Początek weekendu w Warszawie zapowiada się dość pogodnie, choć niebo nie zawsze będzie bezchmurne. Największa zmiana w aurze czeka mieszkańców w niedzielę, kiedy to pojawią się opady deszczu i wzrośnie prędkość wiatru. Najcieplejszym dniem weekendu okaże się piątek, a najchłodniejszym sobota, choć różnice w temperaturach maksymalnych nie będą duże i utrzymają się na poziomie około 21-22 stopni Celsjusza.

Pochmurny, ale ciepły piątek

Weekend rozpocznie się 18 września dniem z dużym zachmurzeniem. Mimo braku słońca, będzie to najcieplejszy moment weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 22 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 3 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów.

Sobota pod znakiem słońca

Zupełnie inna aura czeka Warszawę w sobotę, 19 września. Niebo będzie bezchmurne, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu, choć odczuwalna różnica będzie niewielka. Temperatura maksymalna sięgnie około 21 stopni, a minimalna spadnie do około 12 stopni. Wiatr pozostanie słaby, a deszcz nie jest prognozowany.

Niedziela przyniesie zmianę i deszcz

Pogodowe pogorszenie nadejdzie w niedzielę, 20 września. Na niebo wrócą chmury, a wraz z nimi pojawią się opady deszczu, których suma wyniesie około 2 mm. Zmieni się też wiatr, który przybierze na sile do około 4 m/s. Temperatury pozostaną na przyjemnym poziomie – w dzień termometry wskażą około 21 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie 14 stopni.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Słoneczna i bezdeszczowa sobota to idealny moment na dłuższe spacery po parkach czy nad rzeką. Przyjemne temperatury będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Z kolei pochmurny, ale suchy piątek można wykorzystać na załatwienie spraw na mieście. Niedziela, ze względu na prognozowane opady deszczu i silniejszy wiatr, może skłonić do wyboru miejsc pod dachem, takich jak galerie, muzea czy kina.

Dane pogodowe: OpenWeather

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