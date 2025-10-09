Weekendowe frezowanie sparaliżuje Pragę-Południe

Ulica Grochowska w Warszawie zostanie zamknięta na trzy dni, co spowoduje duże utrudnienia w ruchu.

Zamknięcie obejmie odcinek od ronda Wiatraczna do Podskarbińskiej, a objazdy poprowadzą przez sąsiednie ulice.

Zmiany dotkną także komunikację miejską, a niektóre linie autobusowe pojadą zmienionymi trasami lub zostaną skrócone.

Sprawdź szczegóły dotyczące objazdów i zmian w transporcie publicznym, aby uniknąć problemów.

Warszawa. Remont ulicy Grochowskiej

Można sobie pomyśleć, że ledwo drogowcy skończyli jeden remont a już zaczynają drugi! Asfalciarze wracają na Grochowską z kolejnym frezowaniem. Dopiero co kilka dni temu, kierowcy odetchnęli po weekendowych utrudnieniach, kiedy ekipy ZDM-u odnawiały pierwszą nitkę Grochowskiej. Jednak ulica sama się nie naprawi. Teraz czas na drugą stronę ulicy i znów będzie się działo! Kierowcy i pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. ZDM zapewnia, że to już finał prac na Grochowskiej najpewniej po tym weekendzie ma być równo i bez dziur.

Zamknięty odcinek. Wiatraczna sparaliżowana

Przez trzy dni nie będzie można przejechać Grochowską w stronę Targowej. Zamknięty zostanie cały odcinek od ronda Wiatraczna do Podskarbińskiej, łącznie z tym skrzyżowaniem. Dlatego w weekend Grochowską lepiej omijać. I tak z ronda Wiatraczna kierowcy skręcą w prawo w Zakole lub w lewo, na dwa pasy. Z Wiatracznej będzie można pojechać tylko prosto.Z Międzyborskiej wyłącznie w prawo.Ulice Kaleńska, Siennicka i Podskarbińska stracą połączenie z Grochowską. Objazdy poprowadzą: aleją Waszyngtona, Zieleniecką, Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną.Mieszkańcy Grochowskiej 230 i 234 dojadą do swoich posesji od Wiatracznej. Z kolei ci z numerów 262 i 272 będą mogli wjechać od strony Podskarbińskiej – ich nie obejmie zakaz ruchu.

Autobusy pojadą inaczej

Komunikacja miejska też zmienia zasady. Przez cały weekend autobusy linii 135 i N03 pojadą przez Wiatraczną, Dwernickiego i Terespolską. Linia 125 w sobotę i niedzielę zostanie skrócona ,kursy tylko do ronda Wiatraczna. Linia 311 w stronę Kamionka – przez Wiatraczną, Dwernickiego i Podskarbińską. Nocne N21 i N7 ominą Grochowską przez Stanisławowską i Terespolską, a w drugą stronę pojadą przez rondo Wiatraczna i Wiatraczną do Szaserów.

Więcej szczegółów o objazdach i komunikacji znajdziecie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP).

Będzie gorąco na Grochowie!

Weekendowe frezowanie na ulicy Grochowskiej trwa już drugi weekend z rzędu. A kiedy Grochowska jest rozkopana, to sparaliżowana jest cała Praga Południe! Warszawiacy muszą się zatem przygotować na korki, hałas i objazdy. Jak zaznacza ZDM utrudnienia potrwają cały weekend. Zatem lepiej zostawić auto pod domem i wybrać metro lub rower. I tutaj można też zauważyć, że choć jezdnia jest regularnie frezowana i odnawiana, to o infrastrukturze dla cyklistów wciąż cisza. Więcej informacji i dokładne rozkłady na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP).