Wiadomo, jaka będzie zima! Naukowcy obliczyli, wielu będzie zaskoczonych!

Taka będzie zima 2026/2027! Naukowcy już wiedzą. Wielu Polaków będzie zaskoczonych

Choć do początku zimy zostało jeszcze trochę czasu, naukowcy już sprawdzają, jaka pogoda czeka nas w najbliższych miesiącach. Portal Severe-Weather.eu przedstawił pierwsze prognozy dotyczące opadów śniegu w Europie.

Wyniki wskazują, że nadchodząca zima może być wyjątkowo uboga w śnieg. Na większości obszaru Europy opady mają być mniejsze niż zwykle. Dotyczy to przede wszystkim zachodniej, środkowej i południowej części kontynentu.

Największe niedobory śniegu prognozowane są na zachodnim wybrzeżu Skandynawii, północy Wielkiej Brytanii oraz zachodnich Bałkanach. Więcej śniegu niż zazwyczaj może spaść jedynie na dalekim północnym wschodzie Europy i w niektórych rejonach górskich.

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A co czeka Polaków? Według pierwszych analiz również w naszym kraju zima może być znacznie mniej śnieżna niż zwykle. Prognozy nie wskazują, by w którymkolwiek z zimowych miesięcy ilość śniegu miała przekroczyć wieloletnią normę.

Podobne wyniki pokazuje europejski model ECMWF, z którego korzystają synoptycy. To oznacza, że białe krajobrazy mogą pojawiać się rzadziej, niż wielu z nas by sobie życzyło.

Nie oznacza to jednak, że śniegu nie będzie wcale. Możliwe są zarówno krótkie okresy z intensywnymi opadami, jak i silne mrozy. Mniejsza ilość śniegu w całym sezonie nie wyklucza przecież prawdziwie zimowej pogody przez kilka dni.

Trzeba też pamiętać, że są to dopiero wstępne prognozy. Pokazują ogólny kierunek zmian, ale nie pozwalają dokładnie przewidzieć pogody na poszczególne dni. W kolejnych tygodniach wyniki analiz mogą się jeszcze zmienić.

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Das ECMWF sieht nicht gut aus hinsichtlich der Trockenheit in vielen Teilen des Landes. Es könnte Richtung Monatsende auf hohes Geopotential (evtl. sogar Omega) westl/nordwestl. hinauslaufen. Das wäre eher kühl, aber mit unterdurchschnittlichen Regenfällen. Hoffen wir mal, dass nicht schon wieder das nächste Dauerblocking ansteht. /LD— Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) October 11, 2026