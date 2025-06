Znajduje się 13 kilometrów od centrum Warszawy. To drugi najwyższy obiekt w stolicy Polski!

O co chodzi?

Wielka ofensywa Tramwajów Warszawskich. Tramwajarze remontują i budują jak szaleni

Tramwajarze idą jak burza. Pod koniec marca ruszył pierwszy w tym roku duży remont. Tory na wiadukcie w al. Jana Pawła II były w tak fatalnym stanie, że tramwaje zwalniały tu do ślimaczego tempa nawet 10 km/h. Przez dwa miesiące zamknięte było torowisko między rondem „Radosława” a pl. Grunwaldzkim.

Remonty udało się skończyć na czas. Jednak po tygodniu tramwaje znów jechały na tym odcinku wolniej. – Konieczna była regulacja szyn na jednym z torów – ujawniły się naprężenia w torze bezstykowym, które trzeba odpowiednio wyregulować. Takie korekty nie są niczym nadzwyczajnym – tłumaczy rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Bardzo szybko udało się uporać z usterką i już od wtorku (3 czerwca) motorniczy mogą jechać na tym odcinku normalną prędkością.

Prace przeniosły się teraz na pl. Bankowy. Ten ruchliwy węzeł ostatnią naprawę przechodził w 2009 r. i jego stan jest bardzo zły. Żeby kompletnie nie zablokować tego ważnego skrzyżowania, prace podzielono na 4 etapy. W zeszłym tygodniu wymieniono rozjazdy po wschodniej stronie krzyżówki. Teraz robotnicy w pocie czoła wymieniają te zachodnie. Mają na to czas do niedzieli. Od przyszłego poniedziałku (9 czerwca) przeniosą się na środek skrzyżowania, a po tygodniu na część południową, którą powinni skończyć do 23 czerwca.

Tramwaje zniknęły z mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Torowisko jest w fatalnym stanie

W związku z budową kolejnego etapu linii do Dworca Zachodniego tramwaje nie jeżdżą na odcinku od przystanku Och-Teatr do pętli w al. Krakowskiej. Zamknięto też wlot ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w ul. Grójecką. W ul. Banacha natomiast ruch odbywa się tylko jedną jezdnią. Tramwaje wrócą na Grójecką i al. Krakowską dopiero w październiku. W tym czasie powstanie węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r. a tory na Grójeckiej przejdą remont.

Trwa też galimatias na Mokotowie. Wszystko przez budowę torów w ul. Rakowieckiej. Prace są planowane aż do września. Dopiero wtedy wróci komunikacja tramwajowa w ciągu al. Niepodległości, Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej.