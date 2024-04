Wielka radość w sztabie KO. Rafał Trzaskowski utrzymał fotel prezydenta Warszawy

Wybory samorządowe 2024. Rafał Trzaskowski zostaje prezydentem Warszawy

Warszawianki i warszawiacy w niedzielę (7 kwietnia) zdecydowali, kto będzie rządził miastem przez kolejne lata. Według danych exit poll największe poparcie uzyskał obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (KO) - 59,8 proc.! Tym samym został wybrany kolejną kadencję.

Oto jak przedstawiają się wyniki exit poll:

Rafał Trzaskowski (KO) - 59,8%

Tobiasz Bocheński (PiS) - 18,5 %

Magdalena Biejat (Lewica) - 15,8 %

Przemysław Wipler (Konfederacja) - 3,9 %

Janusz Korwin-Mikke (KW Bezpartyjni) - 1,5 %

Romuald Starosielec (KW Ruch Naprawy Polski) 0,5 - %

Wielka radość w sztabie Trzaskowskiego

W sztabie Rafała Trzaskowskiego wielka radość. "Tu jest dzisiejszy bohater" - powiedział Donald Tusk. - Dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i tutaj wychował to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś co najbardziej buduje. Największe podziękowania dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za wasze zaufanie. Mam nadzieję, że was nie zawiodę - powiedział Trzaskowski, tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów samorządowych 2024. Zdobył się również na mały żarcik, nawiązując do swojej kampanijnej wpadki świątecznej. "Wielkie podziękowanie dla mojej rodziny. Gosiu, dziękuję Ci bardzo. Wreszcie będę mógł wrócić na należne mi miejsce, czyli do kuchni" - powiedział z uśmiechem.