Wielki finał „Smakujesz – głosujesz”. To najlepsze cateringi w Warszawie. Znamy zwycięzców plebiscytu

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-11-24 13:49

W miniony czwartek, 20 listopada, w Studiu Video przy ulicy Jubilerskiej 10 w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w tegorocznej edycji plebiscytu „Smakujesz – głosujesz”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zwycięskich cateringów, którzy z rąk organizatorów odebrali cenne vouchery na kampanię reklamową.

  • W Warszawie odbyła się gala plebiscytu „Smakujesz – głosujesz”, wyróżniającego najlepsze cateringi w stolicy.
  • Mieszkańcy Warszawy wybrali swoich kulinarnych faworytów, a zwycięzcy otrzymali vouchery na kampanie reklamowe.
  • Poznaj, które firmy cateringowe zdobyły największe uznanie i co sprawiło, że podbiły podniebienia tysięcy warszawiaków!

"Smakujesz – głosujesz". Nagrodzono zwycięzców plebiscytu

Ideą plebiscytu "Smakujesz – głosujesz" jest wyróżnienie najlepszych firm dostarczających posiłki na terenie stolicy. Oddane głosy jednoznacznie wskazały, które warszawskie cateringi najbardziej przypadły do gustu konsumentom, zdobywając ich uznanie i życzliwość. 

Celem wydarzenia jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy z pasją i zaangażowaniem dbają o podniebienia swoich klientów.

Kto podbił serca warszawskich smakoszy?

Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów, którzy w opinii mieszkańców Warszawy zasłużyli na miano najlepszych. Pierwsze miejsce i główną nagrodę – voucher o wartości 20 000 zł na kampanię reklamową w mediach Grupy TIME S.A. – zdobyła firma „Twoje Menu”. Nagrodę odebrali dumni przedstawiciele cateringu: Michał, Patrycja oraz Igor. Ich sukces to wynik ciężkiej pracy, innowacyjności i konsekwentnego dążenia do doskonałości w przygotowywaniu posiłków.

Na drugim miejscu uplasował się catering „Polski Rycerz”, który otrzymał voucher o wartości 10 000 zł na kampanię reklamową. Nagrodę odebrał Łukasz Pietrowski, reprezentujący firmę. 

Podium zamknął catering „5 Posiłków Dziennie”, otrzymując voucher o wartości 5 000 zł na kampanię reklamową. W imieniu firmy nagrodę odebrał Paweł Jaroch, Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży. 

Organizatorzy podkreślili, że wszystkie nagrodzone firmy wyróżniają się wysoką jakością usług, różnorodnością menu oraz zaangażowaniem w codzienne dostarczanie zdrowych i smacznych posiłków. To właśnie te elementy sprawiły, że zdobyły serca tysięcy mieszkańców Warszawy. Patronami medialnymi plebiscytu było Radio Eska oraz serwis Beszamel.pl. 

Rozdanie nagród w plebiscycie Smakujesz Głosujesz.
19 zdjęć
