Wielkie utrudnienia w centrum Warszawy. Rozpoczyna się remont torowiska

Remont skrzyżowania Grzybowskiej i Towarowej. Ważne zmiany dla warszawiaków

Drogowcy od wielu miesięcy prowadzą intensywne roboty budowlane na ulicy Grzybowskiej, a teraz wchodzą w kluczową fazę inwestycji. W kwietniu ciężki sprzęt wjedzie na newralgiczne skrzyżowanie z ulicą Towarową, co diametralnie zmieni organizację ruchu w tej części Woli. Stołeczni urzędnicy przypominają, że ostatnia tak duża ingerencja w infrastrukturę torową w tym rejonie odbyła się dwadzieścia pięć lat temu, dokładnie w 2001 roku.

Zakres zaplanowanych na ten rok robót przewiduje całkowite usunięcie starej infrastruktury i montaż nowoczesnego torowiska w technologii bezpodsypkowej. Robotnicy zajmą się również stworzeniem wydajnego systemu odwadniającego oraz wylaniem świeżego asfaltu na przejściach dla pieszych i samym przejeździe tramwajowym. Dodatkowo gruntowną metamorfozę przejdą platformy przystankowe zlokalizowane tuż przy Muzeum Powstania Warszawskiego, dzięki czemu podróżni zyskają znacznie lepsze warunki oczekiwania na transport.

Dwa etapy utrudnień. Tramwaje Warszawskie zmieniają trasy

Harmonogram prac drogowo-torowych u zbiegu Towarowej i Grzybowskiej zakłada realizację inwestycji w dwóch osobnych fazach. Każda z nich wymusi wprowadzenie poważnych modyfikacji w rozkładach jazdy warszawskiego transportu publicznego i skierowanie pojazdów na trasy objazdowe.

- Etap I: Weekend 11-12 kwietnia

W trakcie pierwszego weekendu kwietnia ekipy techniczne zainstalują specjalny rozjazd nakładkowy niedaleko Ronda Daszyńskiego. Drogowcy całkowicie wyłączą z ruchu tramwajowego fragment ulicy Towarowej położony pomiędzy Placem Zawiszy a Okopową. Zarząd Transportu Miejskiego zawiesi kursowanie składów numer 1 i 27, natomiast tramwaje linii 22 i 24 pojadą objazdami. Linia 22 wyruszy z Ronda Wiatraczna i dotrze przez Grójecką na pętlę Banacha. Składy z numerem 24 dojadą do Ronda Daszyńskiego ulicami Wolską, Skierniewicką, Kasprzaka i Prostą, by następnie zmienić oznaczenie na 72 i wyruszyć w stronę pętli Piaski przez Aleję Jana Pawła II, Aleję „Solidarności” oraz Okopową. Jadąc w drugą stronę, linia 72 dotrze do Ronda Daszyńskiego, skąd jako 24 uda się na Nowe Bemowo. Pasażerowie zyskają dodatkową linię tramwajową 71, łączącą Żerań Wschodni lub Annopol z Cmentarzem Wolskim. Drogowcy uruchomią również autobusy zastępcze Z-1, które połączą pętlę Esperanto z Placem Starynkiewicza.

- Etap II: Od poniedziałku, 13 kwietnia

Od początku kolejnego tygodnia specyficzny układ torowy przy Rondzie Daszyńskiego pozwoli na zawracanie wagonów nadjeżdżających z kierunku Śródmieścia oraz Ochoty. Tramwaje obsługujące linię numer 1 wyjadą na skrócony odcinek, przewożąc podróżnych z parkingu P+R Al. Krakowska prosto do Ronda Daszyńskiego. Decyzją organizatora transportu linia 27 nadal nie wyjedzie na stołeczne tory. Pozostałe szlaki komunikacyjne, w tym trasy numer 22, 24, 71 oraz 72, utrzymają przebieg wyznaczony w trakcie weekendowych roszad.

Dodatkowym ułatwieniem dla mieszkańców stanie się uruchomienie tramwaju numer 74. Pojazdy tej linii połączą Rondo Wiatraczna z Rondem Daszyńskiego, wykorzystując częściowo stałą trasę popularnej dwudziestki czwórki. Urzędnicy skorygują również przebieg zastępczej linii autobusowej Z-1. Od tego momentu pojazdy komunikacji miejskiej wystartują z pętli Esperanto, ale dojadą do Ronda Daszyńskiego.

Utrudnienia na Grzybowskiej

Posiadacze aut osobowych odczują skutki inwestycji w bardzo wyraźny sposób. Już w sobotę, 11 kwietnia, robotnicy całkowicie zablokują możliwość przecięcia torowiska na wysokości ulicy Grzybowskiej. Zmotoryzowani opuszczający tę ulicę dostaną nakaz skrętu w prawo, po czym będą zmuszeni zawrócić dopiero przy Chłodnej albo na Rondzie Daszyńskiego. Wykonawca inwestycji zwęzi także samą ulicę Towarową tuż przed zbiegiem z Grzybowską. Drogowcy wyłączą z eksploatacji skrajne lewe pasy ruchu na obydwu jezdniach, pozostawiając kierowcom do dyspozycji zaledwie po dwa pasy w każdą stronę.

Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ brak przejazdu dla pojazdów szynowych wzdłuż Towarowej utrzyma się do ostatnich dni maja.

Prace drogowo-torowe na Towarowej oraz Grzybowskiej już w kwietniu:

Potężne utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Tramwaje nie pojadą tamtędy przez dwa miesiące