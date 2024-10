Wielkie zmiany na placu Powstańców Warszawy. Ruch samochodów wrócił po prawie dwóch latach. Ważne informacje dla kierowców

Od poniedziałku (30 września) kierowcy mogą już jeździć do Świętokrzyskiej po stronie Narodowego Banku Polskiego. – Dzięki temu łatwiej jest dotrzeć do kwartału ulic Jasnej, Sienkiewicza, Zgoda i Złotej. Miasto porozumiało się w tej sprawie z wykonawcą budowy podziemnego parkingu. Od końca września między Warecką a Świętokrzyską jest jeden kierunek ruchu – informują urzędnicy. Na skrzyżowaniu tych ulic można jechać prosto, w prawo i w lewo. Wykonawca wydzielił wcześniej osobny pas do skrętu w ulicę Boduena oraz wyjazd z ulicy Wareckiej do Boduena i Jasnej. Ruch między Warecką a Boduena odbywa się w obu kierunkach. Na ul. Moniuszki ruch został odwrócony. Od teraz można przejechać w kierunku pl. Powstańców i dalej do Świętokrzyskiej mijając Prudential.

Podziemny parking i Nowe Centrum Warszawy

Urzędnicy informują też, że budowa parkingu jest już na finiszu. Duże dzieje się w pobliżu. Trwa przebudowa ulic w ramach Nowego Centrum Warszawy. Zniknął tunel pod Marszałkowską, a jego miejsce powstanie ogród. Zieleń pojawi się też przed Domem pod Orłami. Ze zmian nie są zadowoleni okoliczni mieszkańcy, część z nich wyszła na początku września na ulice we wspólnym proteście. Narzekają na dezorganizację ruchu i obawiają się o ilość dostępnych miejsc parkingowych po przebudowie. O sprawie pisaliśmy szerzej TUTAJ.