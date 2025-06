1373 pomysły na lepszą Warszawę. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Co wybiorą mieszkańcy?

W trakcie czytania ogłoszeń parafialnych ksiądz zrugał sąsiada! "Człowiek ma rozum". Kuria weszła do akcji

Wiktor wyszedł na ryby, została po nim tylko wędka. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 22-latka

Policjanci z Ostrołęki prowadzą poszukiwania Wiktora, mieszkańca miejscowości Gleby w gminie Kadzidło. 22-latek ostatni raz był widziany w piątek, 30 maja. Tego dnia wybrał się na ryby. Nie wrócił do domu.

Nad rzeką policjanci znaleźli jego wędkę. Funkcjonariusze ustalili, że mógł odejść w kierunku miejscowości Kierzek. To wieś oddalona o ok. 2 km na północ. Wiktor Wiśniewski ma 182 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne włosy. Na dłoni ma wytatuowaną pajęczynę. W chwili zaginięcia miał na sobie długie spodnie oraz bluzę.

Jeśli masz informacje o zaginionym – nie czekaj. Zadzwoń po numer 47 704 14 24.

i Autor: Beata Olejarka/Super Express & KMP w Ostrołęce Szukają 22-letniego Wiktora. Wyszedł na ryby i przepadł bez śladu. Policja pilnie prosi o pomoc

Głośne zaginięcia w województwie mazowieckim

Jedną z najgłośnjeszych spraw zaginięcia młodego człowieka, jest zniknięcie Krzysztofa Dymińskiego. Krzysiek zaginął dwa lata temu. Chłopak ostatni raz był widziany w okolicy Mostu Gdańskiego w Warszawie. Jego bliscy nie tracą jednak nadziei na szczęśliwy finał tej łamiącej serce historii. Wciąż przeszukują Wisłę i sprawdzają każdy trop, który mogą. – Nie szukam zwłok, szukam syna, żeby go nie znaleźć. Wydaje mi się, że całe życie będę go szukał, jeśli nie wróci. Kochany synku, jeśli nas oglądasz, wróć do domu, kochamy cię – mówił w jednym z wyemitowanych przez stację TVN odcinków programu „Uwaga” ojciec chłopaka. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Na rozwiązanie czeka też historia Moniki Kobyłki. 14-letniej dziewczynka zniknęła w 2012 roku w Woli Gałeckiej, zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo upływu lat, rodzina i bliscy nie tracą nadziei na odnalezienie Moniki i proszą o pomoc każdego, kto może posiadać jakiekolwiek informacje. Więcej TUTAJ.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.