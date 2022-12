Wilanów zachęca do udziału w "Gwiazdkowym Marzeniu". Dzieci, sięgajcie po prezenty!

Wilanów najeży do weteranów naszej akcji „Gwiazdkowe Marzenie”. Wspólnie z „Super Expressem” władze dzielnicy sprawiają radość najmłodszym mieszkańcom już od ponad 10 lat. Tak będzie i w tym roku. Wspólnie szykujemy prezenty najmłodszym mieszkańcom

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia rozdamy aż 100 prezentów tym dzieciom, które najpiękniej opiszą swoje marzenia. Ale to już naprawdę ostatni moment, by zgłosić swój udział. By wziąć udział w zabawie, dziecko musi uruchomić wyobraźnię, chwycić za długopis, kredki lub farby i opisać lub namalować o czym z całego serca marzy. Rodzice muszą potem zarejestrować dziecko i przesłać jego pracę za pośrednictwem strony internetowej https://gwiazdkowemarzenie.se.pl Jest na to czas tylko do 18 grudnia!

Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski wraz ze swoim zastępcą Arturem Buczyńskim od lat pełnią rolę wiernych ambasadorów „Gwiazdkowego Marzenia”. Wiceburmistrz w dzielnicy wcielił się już nawet w „świętego” i w czerwonym kubraku i czapce namawiał dzieci do pisania listów do Mikołaja.

– To dla mnie zaszczyt i radość uczestniczyć w tej świątecznej zabawie i sprawić, że na dziecięcych buziach zagości uśmiech. Fantastycznie, że co roku tych obdarowanych prezentami dzieci przybywa – mówi burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Oprócz Wilanowa prezenty w tym roku szykujemy z władzami Bemowa, Białołęki, Bielan, Ochoty, Rembertowa, Śródmieścia, Ursynowa i Woli oraz partnerami akcji – Oskrobą, Centrum Szembeka i Tramwajami Warszawskimi. Patronat nad „Gwiazdkowym Marzeniem” objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.