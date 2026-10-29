Wizz Air otwiera nowe trasy. Z 5 miast w Polsce polecimy do gorących kurortów

Nowe loty Wizz Air do Egiptu. Samoloty z Polski zabiorą turystów zimą

Polscy turyści od lat chętnie wybierają Egipt na miejsce swojego wypoczynku. Kiedy w naszym kraju panuje jesienna lub zimowa aura, tamtejsze piaszczyste plaże, wysoka temperatura, baseny hotelowe oraz rozbudowana oferta all inclusive niezmiennie przyciągają podróżnych. Dotychczas wczasowicze decydowali się głównie na gotowe pakiety oferowane przez biura podróży, jednak teraz zyskali znacznie szersze możliwości organizacji wyjazdu na własną rękę.

Przewoźnik Wizz Air otworzył 25 października 2026 roku regularne trasy z pięciu polskich portów lotniczych do najpopularniejszych egipskich miejscowości wypoczynkowych. Na liście kierunków znalazły się Hurghada, Marsa Alam oraz Sharm el-Sheikh. Taka oferta stanowi spore ułatwienie dla turystów, którzy wolą na własną rękę dopasować standard hotelu, czas trwania urlopu oraz plan zwiedzania.

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To nowy Egipt. Niewielu Polaków wie o jego istnienieniu

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Skąd polecimy do Egiptu?

Na najszerszą ofertę mogą liczyć podróżni wylatujący z portów w Warszawie-Modlinie oraz w Katowicach, skąd samoloty kursują do wszystkich trzech wspomnianych kurortów. Siatkę połączeń uzupełniają rejsy z Gdańska do Marsa Alam i Sharm el-Sheikh, trasa z Krakowa do Marsa Alam, a także loty z Wrocławia prosto do Hurghady.

Ile kosztują bilety lotnicze do Egiptu?

Uruchomione trasy zapewniają podróżnym dużą elastyczność przy planowaniu wypoczynku. Zamiast korzystać z gotowych ofert touroperatorów, turyści mogą oddzielnie opłacić przelot i zarezerwować wybrany nocleg, samodzielnie decydując o długości pobytu. Ostateczny koszt biletów lotniczych jest uzależniony od wybranej daty oraz aktualnego obłożenia samolotów.

Ceny lotów Wizz Air do Egiptu w listopadzie i grudniu. Ile zapłacimy za podróż?

Turyści planujący kilkudniowy wypad do Egiptu mogą wziąć pod uwagę chociażby termin od 5 do 8 listopada 2026 roku. Według obecnego cennika za lot w pierwszą stronę trzeba zapłacić 613 zł, natomiast rejs powrotny wiąże się z wydatkiem rzędu 823 zł. Oznacza to, że całkowity koszt przelotu jednej osoby w dwie strony wynosi 1436 zł, nie wliczając w to opłat za usługi dodatkowe. Ponieważ stawki ulegają zmianom, przed zakupem warto zweryfikować bieżące ceny u przewoźnika, zwłaszcza że trafiają się znacznie tańsze okazje, jak choćby wylot 8 grudnia za jedyne 369 zł.

Planując taką podróż, trzeba jednak pamiętać o dodatkowych wydatkach związanych z opłaceniem hotelu, jedzenia oraz dojazdu z portu lotniczego. Z tego powodu przed ostatecznym klepnięciem rezerwacji należy dokładnie skalkulować budżet całego przedsięwzięcia.