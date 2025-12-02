Wizz Air wraca do Modlina. Aż 11 nowych połączeń, a bilety tanie jak barszcz!

Wizz Air otwiera nową bazę operacyjną na Lotnisku Warszawa-Modlin.

Uruchomiono 11 nowych tras, a ceny biletów zaczynają się już od około 40 złotych.

Dowiedz się, dokąd teraz możesz polecieć.

Wizz Air znów w Modlinie. I to z przytupem

1 grudnia 2025 r. Lotnisko Warszawa - Modlin oficjalnie stało się szóstą bazą Wizz Aira w Polsce. Węgierski przewoźnik, z którego usług w kraju skorzystało już 128 mln pasażerów, postawił w Modlinie dwa Airbusy A321neo i uruchomił 11 nowych tras. Ceny? Już od 9,99 euro, czyli nieco ponad 40 zł - i nie, to nie pomyłka.

Otwarciu bazy towarzyszyła uroczysta feta: ciasto, media, goście, a także pierwszy inauguracyjny lot do Barcelony. Podczas przecięcia wstęgi przedstawiciele Wizz Aira, lotniska oraz Welcome Airport Services podkreślali znaczenie tej inwestycji dla całego Mazowsza. Nowa baza to konkretne liczby dla lokalnej gospodarki: 80 nowych miejsc pracy dla pilotów i załóg i nawet 700 dodatkowych stanowisk w sektorze turystyczno-usługowym.

Podczas otwarcia bazy głos zabrał Andras Szabo z Wizz Air, mówiąc: „Od naszego inauguracyjnego rejsu z Katowic w 2004 roku Polska znajduje się w samym sercu siatki połączeń Wizz Air”. Prezes lotniska, Jacek Kowalski, podkreślił: „Uruchomienie bazy operacyjnej Wizz Air (…) stanowi istotny element długoterminowej strategii rozwoju portu”, a wiceprezes Tomasz Szymczak dodał: „Otwarcie bazy operacyjnej przez Wizz Air to efekt 3-letnich negocjacji”. Anna Brzezińska z zarządu województwa skomentowała krótko: „Dzisiaj materializuje się plan, o który samorząd zabiegał od lat. To nie tylko poszerzenie oferty portu, ale również jego dalszy rozwój inwestycyjny, który samorząd Mazowsza jest gotowy wspierać”.

11 nowych tras z Modlina. Lista robi wrażenie

Pasażerowie mogą teraz polecieć między innymi bezpośrednio do: Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen... Pełna listę poznasz zaglądając do naszej galerii. To wachlarz zarówno typowo wakacyjny, jak i biznesowo–citybreakowy. Dzięki nowej bazie Wizz Air oferuje już 219 tras z Polski, a tylko z Modlina – ponad 500 tys. miejsc rocznie.

Nowoczesna flota i niższa emisja

Modlińską bazę obsługują dwa Airbusy A321neo - jedne z najnowocześniejszych maszyn w Europie. Przewoźnik chwali się, że modele neo zużywają o 20 proc. mniej paliwa, emitują o 20 proc. mniej CO₂ i generują o połowę mniej hałasu w porównaniu z poprzednią generacją Airbusów. Średni wiek floty Wizz Aira to 4,5 roku.