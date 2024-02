Wjechał mercedesem w kobietę z maleńkim dzieckiem. 43-latek był kompletnie pijany!

Gostynin. Wjechał mercedesem w kobietę z maleńkim dzieckiem.

Do koszmarnego wypadku doszło w poniedziałek (26 lutego) po południu na zakręcie w rejonie skrzyżowania ulic Makulińskiego i Zazamcze w Gostyninie. 37-latka szła prawidłowo lewą stroną jezdni, prowadząc wózek z 9-miesięcznym dzieckiem. Nagle została potrącona przez osobowego mercedesa na numerach rejestracyjnych z Wielkiej Brytanii, który niespodziewanie wyjechał zza zakrętu.

Tuż po zdarzeniu policja zatrzymała dwóch mieszkańców Gostynina w wieku 34 i 43 lat to, którzy podróżowali mercedesem. Wówczas żaden z nich nie przyznawał się do prowadzenia auta w chwili wypadku.

To 43-latek wjechał w kobietę z dzieckiem

W środę (28 lutego) prokurator rejonowy w Gostyninie Paweł Siemion w rozmowie z PAP przekazał, że w związku z wypadkiem wszczęto tam śledztwo, w którym zarzuty, dotyczące jego spowodowania, będąc w stanie nietrzeźwości, przedstawiono 43-latkowi. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do czynu i złożył krótkie wyjaśnienia. "Badania wykazały, że podejrzany o spowodowanie wypadku miał 2,26 promila alkoholu we krwi" - podkreślił prokurator Paweł Siemion.

Zaznaczył, że tuż po zdarzeniu 43-latek odmówił poddania się badaniu alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym na badanie takie zgodził się wówczas drugi z zatrzymanych mężczyzn, 34-latek. Jego wynik wskazał wówczas około 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. "Na obecnym etapie 34-latek pozostaje świadkiem w prowadzonym śledztwie" - wyjaśnił szef gostynińskiej Prokuratury Rejonowej.

Dodał, że wobec 43-latka, któremu przedstawiono zarzuty, skierowany zostanie do Sądu Rejonowego w Gostyninie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy może grozić do 16 lat więzienia.

Prokuratura wyjaśnia sprawę wypadku

Odnosząc się do samych okoliczności wypadku, prokurator Paweł Siemion podkreślił, iż "ustalono z całą pewnością", że osobowy mercedes, który uderzył w 37-latkę prowadzącą poboczem wózek z 9-miesięcznym dzieckiem, "znacznie przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość". "To spowodowało wyniesie samochodu na lewą stronę jezdni, aż na pobocze, gdzie doszło do potrącenia" - dodał.

Szef gostynińskiej Prokuratury Rejonowej zapowiedział przy tym, że dokładna prędkość mercedesa zostanie ustalona przez biegłych, którzy zostaną powołani w ramach śledztwa. Wyjaśnił też, że mercedes, którym kierował podejrzany o spowodowanie wypadku 43-latek, posiada numery rejestracyjne z Wielkiej Brytanii i kierownicę po prawej stronie. "Wstępne ustalenia wskazują, że właścicielem tego auta jest kierujący, ale ustalenia w tej kwestii jeszcze trwają" - zaznaczył.

Ranna 37-latka walczy o życie w szpitalu

Po zdarzeniu Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie poinformowała, że nieprzytomna kobieta z obrażeniami ciała oraz 9-miesięczne dziecko zostali zabrani do szpitala.

Prokurator Siemion w rozmowie z PAP zdradził, że stan poszkodowanej w wypadku 37-latki "jest cały czas ciężki".

