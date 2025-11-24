WKD ostrzega pasażerów. Przygotujcie się na poważne utrudnienia! Co czeka podróżnych?

2025-11-24 13:27

Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiedziała duże zmiany w organizacji ruchu na odcinku Podkowa Leśna Zachodnia − Podkowa Leśna Wschodnia w dniach od 28 do 30 listopada. Jak słyszymy, powodem utrudnień będą prace torowe i wymiana rozjazdów na stacji Podkowa Leśna Główna. Co czeka podróżnych? Tłumaczymy w artykule poniżej.

Autor: Kuba Krzyżak / Radio Eska
  • WKD zapowiada duże zmiany w ruchu pociągów w dniach 28-30 listopada.
  • Powodem są prace torowe i wymiana rozjazdów na stacji Podkowa Leśna Główna.
  • Sprawdź, jak te utrudnienia wpłyną na codzienny dojazd i jakie alternatywy przygotowano.
  • Więcej szczegółów na temat zmian w rozkładzie jazdy i komunikacji zastępczej znajdziesz w artykule.

Poważne utrudnienia na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała o poważnych utrudnieniach w ruchu pociągów na linii WKD, które będą obowiązywały od piątku 28 listopada do nocy z 30 listopada na 1 grudnia 2025 roku.

Od godziny 9:25 w piątek stacja Podkowa Leśna Główna, a także oba tory na odcinku Podkowa Leśna Zachodnia − Podkowa Leśna Wschodnia, zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Utrudnienia wynikają z prowadzonych prac modernizacyjnych, obejmujących wymianę szyn i rozjazdów. W tym czasie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy, a na części linii pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza.

Zmiany w rozkładzie jazdy WKD

Ruch pociągów zostanie podzielony na kilka odcinków. Na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska − Podkowa Leśna Zachodnia pociągi będą kursować co 30 minut, po obu torach, z zachowaniem ruchu prawostronnego.

Punkt przesiadkowy dla pasażerów korzystających z autobusów zastępczych wyznaczono na przystanku Kazimierówka. Z kolei na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia − Warszawa Śródmieście WKD utrzymana zostanie również częstotliwość co 30 minut, przy czym między Komorowem a Podkową Leśną Wschodnią wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Pasażerowie z Milanówka także muszą przygotować się na zmiany. Połączenia na odcinku Milanówek Grudów − Podkowa Leśna Zachodnia będą realizowane co 60 minut, a na przystanku Milanówek Grudów zorganizowany zostanie punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej. Sama stacja Podkowa Leśna Główna w tym czasie będzie całkowicie wyłączona z ruchu pociągów.

Autobusowa komunikacja zastępcza została uruchomiona na trasie Kazimierówka-Otrębusy, dostosowana do częstotliwości kursów WKD. W piątek 28 listopada będzie kursowała linia ZA1 w relacji Otrębusy − Podkowa Leśna Główna − Owczarnia Żółwińska/Kazimierzowska − Kazimierówka, z powrotem przez Milanówek Grudów. W weekend 29-30 listopada trasa autobusów zostanie zmieniona z powodu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II.

Honorowanie biletów i ważne informacje dla pasażerów

W nocy część kursów do Grodziska Mazowieckiego zostanie zastąpiona autobusami, które wyruszą z Otrębus i pojadą przez Podkowę Leśną Główną. WKD przypomina, że czas przesiadki nie wpływa na ważność biletu, a pasażerowie korzystający z jednorazowych biletów w autobusach muszą wpisać na nich datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Koleje Mazowieckie będą honorować bilety WKD na odcinku Grodzisk Mazowiecki − Warszawa Śródmieście. Operator przeprasza za utrudnienia i apeluje o wcześniejsze zaplanowanie podróży.

TUTAJ znajdziecie rozkład na 28 listopada, a TUTAJ na 29 oraz 30 listopada.

