Wojownicy Maryi mają dość! Wyszli na ulice, by "obudzić naród"

Wojownicy Maryi przeszli przez Warszawę

W niedzielę (10 grudnia) ulicami Warszawy i wielu innych miast w Polsce przeszły Pokutne Procesje Różańcowe organizowane przez wspólnotą Wojownicy Maryi. Data zgromadzenia nie była przypadkowa. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej.

Uczestnicy wydarzenia modlili się za życie w początkowej fazie, które ich zdaniem w obecnych czasach jest zagrożone.

"Życie tych najbardziej niewinnych istot jest zagrożone – z jednej strony możliwością liberalizacji prawa aborcyjnego, a z drugiej wprowadzenia finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego, w czasie której dochodzi do bezprecedensowego łamania godności i podmiotowości człowieka. Wkrótce rzeczywistością Polaków może stać się masowe zabijanie dzieci poczętych, ale także ich eugeniczna selekcja i przedmiotowe traktowanie ludzi na wczesnym etapie rozwoju, co ma miejsce w czasie procedury in vitro" - pisali Wojownicy Maryi w komunikacie informującym o wydarzeniu. "Wychodząc na ulice polskich miast, pragniemy stać się wezwaniem do przebudzenia dla całego narodu" - wyjaśniali.

W Warszawie głośno zapowiadane wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13 Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Krzyża. Tuż po niej zgromadzeni przemaszerowali do Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Podczas wydarzenia uczestnicy odmawiali m.in. różaniec w intencji dzieci poczętych. Mieli też ze sobą relikwie świętych, m.in. św. Stanisława Kostki i Jana Pawła II. Nie zbrakło również nawoływania do duchowej adopcji dziecka poczętego, a także złożenia Przyrzeczenie Duchowej Adopcji.

Wojownicy Maryi. Kim są?

Kim są Wojownicy Maryi? Na swojej stronie internetowej wspólnota informuje, że Wojownikiem Maryi jest "mężczyzna, który przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań". Odbył też "przygotowanie uwzględniające wskazówki i zasady podane przed lidera regionalnego oraz został dopuszczony do Pasowania". Aby stać się Wojownikiem Maryi, należy też odbyć "rozmowę braterską" oraz przystąpić do pasowania, które odbywa się na koniec roku formacyjnego. Zadaniem Wojownika Maryi jest też prowadzenie "aktywnej formacji w zgodzie z Kodexem i Statutem Wojownika Maryi we wspólnocie z resztą braci".