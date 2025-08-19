Wokulski i Rzecki spacerują po Warszawie. Plan zdjęciowy „Lalki” przeniósł Stare Miasto do XIX wieku!

Warszawa, niczym wehikuł czasu, cofnęła się do XIX wieku za sprawą kinowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa. Zdjęcia do filmu, realizowane m.in. w okolicach placu Zamkowego, przyciągnęły uwagę przechodniów, którzy z zaciekawieniem obserwowali pracę ekipy filmowej. Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki – te nazwiska elektryzują fanów polskiej literatury i kina.

„Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem dążąc ku północy” – ten cytat z powieści dobrze oddaje atmosferę panującą na planie.

Plan filmowy, zlokalizowany w malowniczych zakątkach Warszawy, stał się areną dla aktorów i statystów, którzy wcielili się w postacie z kart powieści Bolesława Prusa. Przestrzeń przed kościołem św. Anny, na moment zamieniła się w XIX-wieczną Warszawę, pełną powozów i pieszego tłumu. W pobliskim Domu Literatury kręcono sceny z udziałem Marcina Dorocińskiego i Marka Kondrata, co dodatkowo podsyciło ciekawość gapiów.