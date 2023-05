Woolworth w Warszawie. Znana sieć otwiera pierwszy sklep w stolicy

Woolworth jest siecią sklepów, która konkuruje np. z takimi markami jak Pepco, KiK, Action czy Tedi. Od konkurencji odróżnia ją jednak bogata oferta sprzętu elektronicznego. Dlatego może konkurować z sieciami specjalizującymi się w sprzedaży sprzętu AGD i RTV.

Pierwszy sklep w Polsce został otwarty w Krakowie, a 12 maja kolejny zadebiutuje w Poznaniu. Marka chce się wypromować i zapowiada obniżki cen. Na otwarciu w Poznaniu w ofercie sklepu ma być 5 tysięcy produktów poniżej 13 zł. Warszawiacy mogą się więc spodziewać pod koniec maja ciekawych promocji. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, pierwszy sklep w Warszawie zostanie otwarty pod koniec maja w Centrum Handlowym Fort Wola. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2010 r. od 158 domów handlowych. Obecnie na terenie Niemiec jest ich 580. - Prowadzimy szeroką gamę przedmiotów do codziennego użytku. Należą do nich m.in. tekstylia domowe, artykuły gospodarstwa domowego, moda damska, męska i dziecięca, artykuły dekoracyjne i drogeryjne, artykuły papiernicze i pasmanteryjne oraz kolorowy wybór artykułów upominkowych. Ze względu na różnorodną i atrakcyjną ofertę trafiamy do szerokiej grupy docelowej, w tym uczniów odbywających praktyki zawodowe i studentów, rodziny oraz emerytów i rencistów - czytamy na stronie Woolworth.