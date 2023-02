Woolworth w Polsce. Niemiecki gigant otworzy się w Warszawie

Niemiecka sieć Woolworth zapowiada otwarcie w Polsce. - Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych - obecnie posiadamy ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Teraz planujemy wystartować także w Polsce! - czytamy w komunikacie na stronie dyskontu.

Znajdziemy w niej ubrania, pościele, zasłony i wszystkie artykuły potrzebne w domu. Oprócz tego na półkach znajdziemy też elektronikę, ozdoby, sprzęt AGD, artykuły dla zwierząt, kosmetyki i artykuły drogeryjne.

Niemcy chcą otworzyć w Polsce około 20 sklepów. Jeden z pierwszych powstanie w Warszawie w ponownie otwartym Forcie Wola.