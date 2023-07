Wpadł w furię i zdemolował paczkomat. Wściekł się, bo słońce odbijało się od ekranu

Warszawa: Praga-Południe ma swoją maskotkę! To kolorowa rybka, dzieło 10-letniej Marysi

Warszawa, Mokotów. W złości zniszczył paczkomat

Policjanci z mokotowskiej komendy dostali zawiadomienie odnośnie zniszczonego paczkomatu przy ul. Czerniakowskiej. - Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna próbował odebrać przesyłki, nadane do niego, a znajdujące się w paczkomacie. Niestety próby odbioru nie przynosiły efektu, co wzbudziło w nim rosnącą złość, którą następnie wyładował na urządzeniu, uderzając go pięścią - przekazała asp. Iwona Kijowska z mokotowskiej policji. - Swoim zachowaniem spowodował, pęknięcie części składowych paczkomatu. Straty, które spowodował wyniosły prawie tysiąc złotych - dodała policjantka.

Zniszczył paczkomat przez słońce?

Całe zdarzenie zarejestrował monitoring oraz system generowania danych znajdujący się w paczkomacie. Powiadomieni o przestępstwie funkcjonariusze zatrzymali 50-latka podejrzewanego o uszkodzenie mienia. - Mężczyzna tłumaczył, że uderzał pięścią w ekran centralny maszyny, gdyż odbijające się od ekranu refleksy światła słonecznego, uniemożliwiały mu odebranie przesyłek – poinformowała asp. Kijowska.

50-letni mieszkaniec stolicy usłyszał już zarzut w tej sprawie. Teraz za popełniony czyn odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie zostały objęte nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.